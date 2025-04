Gestores municipais se conectam para fortalecer e impulsionar desenvolvimento territorial no Amapá

O encontro amapaense de gestores municipais, buscou ampliar a visão sobre o papel dos municípios no desenvolvimento econômico do estado com a presença de prefeitos e prefeitas, vereadores e secretários

Denyse Quintas

Com o compromisso de impulsionar o desenvolvimento territorial e fortalecer a gestão pública local, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizou o Encontro Amapaense de Gestores Municipais, com o tema “Conectando lideranças, desenvolvendo o Amapá”. O evento ocorreu na sede do Sebrae, no Auditório Campus do Laguinho, na última sexta (11), das 9h às 13h, e seguiu no hall de entrada, das 14h30 às 17h.

O presidente do Conselho do Sebrae, Josiel Alcolumbre; a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras; e o diretor de administração e finanças do Sebrae, Marcell Harb; receberam o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o governador do Amapá, Clécio Luis Vieira; representantes do poder legislativo, judiciário e executivo; prefeitos e prefeitas dos municípios de Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Porto Grande, Itaubal, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Oiapoque, Pedra Branca, Serra do Navio, Tartatugalzinho, Pracuúba e de Santana em exercício.

Sebrae

O presidente do Conselho do Sebrae, Josiel Alcolumbre, declarou que a instituição acredita verdadeiramente que a integração, a troca de conhecimento, o compartilhamento dos desafios de cada gestão, é uma ferramenta de transformação, além de trazer as experiências do Sistema Sebrae, mas muito especialmente de cada localidade e peculiaridade. A presença dos prefeitos e vereadores no evento, juntos com o governador do estado, mais as equipes técnicas, mostram o tamanho da responsabilidade do gestor com a sua cidade, com o estado do Amapá, pois, é nessa convergência que reside o encontro de soluções para desenvolver o Amapá.

“As potencialidades, conhecemos há décadas, mas nunca foi dado um foco exclusivo para transformá-las em resultados práticos, como o emprego e a renda para as pessoas. Repito, não há emprego sem empresa, não há carteira assinada sem empresário e é nesse sentido que apostamos no desenvolvimento do estado; primeiro, fazendo com que as políticas públicas alcancem cada cidadão e que esse cidadão se sinta responsável em se preparar e preparar o seu entorno, e que seja traduzido em novas empresas e novos empregos para que o Amapá possa se desenvolver em diversas matrizes”, disse o presidente Josiel Alcolumbre.

Ele, ressalta que defende as iniciativas relacionadas ao petróleo, assim como, muitas outras áreas que promovem oportunidades de negócios sustentáveis. “No Encontro Amapaense de Gestores Municipais, tratamos muito fortemente das experiências alcançadas pelo Município de Miguel Pereira, uma cidade de 30 mil habitantes no Rio de Janeiro, que conseguiu levar no ano de 2024, 550 mil turistas, com uma única qualidade natural: ser o terceiro melhor clima do mundo”, destacou o presidente Josiel Alcolumbre.

A superintendente, Alcilene Cavalcante, que palestrou sobre ‘Soluções do Sebrae para o desenvolvimento territorial’, pontuou sobre a importância das pautas tratadas no evento, cuja oportunidade reúne os principais parceiros, como o Governo do Estado, Governo Federal, Bancos e várias instituições para falar sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos municípios a partir das vocações locais.

“O Sebrae possui muitas soluções, que ajuda os municípios a criarem um ambiente de negócios mais simples, ágil e favorável para que deseja empreender. Nossas ações contribuem para a atração de investimentos, criação de postos de trabalho, além de aumentar a arrecadação de impostos de maneira sustentável, fomentando a inovação e a competitividade”, disse a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Orquestra

A atração cultural na abertura do Encontro Amapaense de Gestores Municipais, contou a apresentação da Orquestra Tarumã, que na ocasião, executou o Hino Nacional e a Canção do Amapá. Formada por jovens músicos com idade a partir dos 14 anos, alunos da Escola de Música João Maria Dias de Moraes, no município de Pedra Branca do Amapari/AP.

Atualmente, o grupo conta com 38 integrantes, entre instrumentos de sopro, cordas, percussão, vozes e acompanhamento harmônico. A coordenação da Orquestra Tarumã é realizada pelo professor, maestro e saxofonista Elizeu Costa, fundador do projeto; e pelo professor Kennedy Amorim, que atua como segundo maestro. Juntos, dirigem o grupo em variados eventos, sempre com o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil, por meio da música e da arte amazônica.

Desenvolvimento

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, palestrou e anunciou duas prioridades da instituição no nome do presidente da República, Lula. A primeira foi reafirmar o compromisso que a carteira de projeto que o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) já tem no Amapá com as prefeituras, que passa de R$ 600 milhões; a segunda, se trata da inclusão do Programa Calha Norte ao ministério, que possui objetos contratualizados com todas as prefeituras do Amapá.

“O Calha Norte saiu do Ministério da Defesa e veio para o Ministério da Integração e por isso a minha responsabilidade de estar fazendo essa interatividade com os prefeitos do estado do Amapá em razão do interesse da população.

GEA

O governador do Amapá, Clécio Luis Vieira, palestrou sobre o tema ‘Janelas e Oportunidades para o Desenvolvimento do Amapá’, e destacou a importância do diálogo para fortalecer políticas públicas. Na ocasião, apresentou estudos como o Atlas Solar, o Zoneamento Ecológico Econômico e o Código Governança Socioambiental; e mostrou que além das riquezas naturais, o ambiente político do Amapá favorece a criação de negócios sustentáveis, com geração de emprego e renda.

“Nessa janela de oportunidade, na política e na economia, podemos transformar ainda mais o nosso estado a partir dos municípios. Quanto mais construirmos consensos, maiores serão as chances de sucesso. E o consenso se constrói com política, com iniciativas produtivas no dia a dia. Tenho certeza de que todos aqui estão dispostos a dar passos concretos, com suporte técnico e decisão política para avançarmos”, afirmou Clécio Luís.

TCE

Segundo o presidente Reginaldo Ennes, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE) realiza projetos em desenvolvimento de compras governamentais em parceria com o Sebrae, com o objetivo principal de fomentar a economia local. “Precisamos que os recursos sejam aplicados no Amapá, a fim de que a nossa economia gire de forma mais sustentável e dinâmica. Não adianta termos recursos públicos e não sabermos aplicá-los. Vamos sempre estar junto à sociedade e aos gestores, atuando em conjunto, para o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o presidente do TCE, Reginaldo Ennes.

Cases

Os ex-prefeitos André Português, do Município de Miguel Pereira/RJ, palestrou sobre ‘A transformação do turismo do município através das parcerias públicas e privadas’; e Adinaldo Nascimento, do Município de Indiaroba/SE, falou sobre o tema ‘Fortalecendo o desenvolvimento local, através da inclusão produtiva, com a criação de Moeda Local e Banco Municipal’, compartilhando suas experiências de sucesso em parcerias público-privadas que transformaram essas cidades.

Lançamento

No Encontro Amapaense de Gestores Municipais, ocorreu o Lançamento do Projeto Cidade Empreendedora 2025, uma iniciativa do Sebrae para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município.

O lançamento contou com a presença do coordenador do Programa Cidades e Territórios Empreendedores do Sebrae Nacional, Maurício Tedeschi, que palestrou sobre o tema ‘Cidade Empreendedora: É o Sebrae no seu Município’, e destacou soluções práticas para impulsionar o empreendedorismo local.

Oportunidades

A Rodada de Oportunidades reúne secretarias do Governo do Estado do Amapa, instituições financeiras e outras entidades que estiveram à disposição das prefeituras para a Roda de Conversas sobre os serviços que poderão ser acessados pelas prefeituras.

Na Secretaria das Cidades (atendimento sobre convênios e parcerias); Secretaria do Desenvolvimento Rural (atendimento sobre o Programa Amapá Mais Produtivo); Agência de Fomento do Amapá (balcão de informações sobre linhas de crédito); Secretaria de Meio Ambiente (informações sobre emissão de Cadastro Ambiental Rural – CAR); Secretaria de Educação (apoio e suporte as redes municipais de ensino); Secretaria de Saúde (apoio e suporte nas redes municipais de saúde); Secretaria de Vigilância em Saúde (informações sobre campanhas de imunização e combate a endemias); Secretaria de Cultura (informações sobre parcerias e eventos culturais; Mostra dos projetos apoiado pelo Governo do Estado nos Municípios); Controladoria Geral do Estado – CGE (atendimento sobre prestação de contas dos municípios e certidões); Secretaria de Fazenda e Finanças (atendimento aos secretários municipais); Secretaria de Transposição (balcão de informações sobre a Transposição nos Municípios); Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – Iepa (informações sobre o Zoneamento Ecológico Econômico); Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica (linhas de crédito e financiamento para os municípios); Codevasf (serviços disponíveis para os municípios); Ministério do Meio Ambiente – Mapa (serviços disponíveis para os municípios); Sebrae (produtos e soluções disponíveis aos municípios).

O Encontro Amapaense de Gestores Municipais reuniu lideranças públicas e representantes de diversas instituições para discutir as estratégias de desenvolvimento sustentável no estado, prestigiaram o evento,a diretora-presidente da Escola de Contas e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marília Góes; e o presidente Fundação Educacional Severino Sombra – FUSVE – entidade filantrópica, mantenedora da Universidade de Vassouras, Gustavo Amaral.

Prefeitos

Estiveram presentes o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, que representou a Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap) e o vice-prefeito, Javã Castanho; prefeito de Vitória do Jari, Ary Duarte; prefeito de Laranjal do Jari, Marcel Menezes (Teddy); prefeito de Oiapoque, Breno Almeida; prefeito de Mazagão, Manoel Santos (Chico Nó); prefeito de Ferreira Gomes, Alexandro Ferreira; prefeito de Pedra Branca, Marcelo dos Santos; prefeita de Amapá, Kelly Lobato e o vice-prefeito, Dorivan Sobral; prefeito de Cutias, Juscelino Mourão Júnior; prefeito de Porto Grande, Elielson Moraes; prefeita de Serra do Navio, Ana Paula Sousa (Paulinha); prefeito de Pracuúba, Antônio Leite Junior; prefeita de Santana em exercício, Maria Isabel Sousa.

Vereadores

Participaram do encontro o presidente da Câmara de Vereadores de Macapá, Pedro Martins (Pedro da Lua), a 1ª vice-presidente vereadora Margleide Alfaia e o vereador Daniel Theodoro; 1ª vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santana, Antônia Souza; vereador de Oiapoque, Luiz Santos; presidente da Câmara de Vereadores de Laranjal do Jari, Walcir Fonseca; 2º vice-presidente da Câmara de Vereadores de Laranjal do Jari, vereador Eliézio Moraes; e os vereadores Ana Maria Carvalho; Denis Chagas (Denis Pelheca); Jerônimo Silva (Turuta Birimbal); Benedito do Carmo (Tio Bica); Manoel Pombo; Edivam Sobrinho (Edivam do Moca); Reginaldo Junior; Marlon Moura; presidente da Câmara de Vereadores de Amapá, Roberta Matta; vereadora de Pedra Branca, Rafaela Silva; presidente da Câmara de Vereadores de Pracuúba, Francinei Amoras, vice-presidente, Joilson Passos e os vereadores Denilson Pontes, Abmael Belo, Bianca Gurjão, Eunice Ramos, Joelson Oliveira; vereador de Tartarugalzinho, Antônio Rosário; presidente da Câmara de Vereadores de Porto Grande, Anne Pereira; 1º e 2ª vice-presidentes da Câmara de Vereadores de Porto Grande, vereador Junior Colares e vereadora, Regiane Pereira; e a vereadora Eliza Silva; 1ª vice-presidente da Câmara de Vereadores de Itaubal, vereadora Diene Paz; e a vereadora Maria Helena Santos; vereador de Serra do Navio, Fernando Souza; vereadores de Calçoene, vereadora Gleuciane Silva e o vereador, Carleno Maciel; e a vereadora de Cutias, Leiliane Mira.

O Encontro Amapaense de Gestores Municipais foi coordenado pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae (UPPDT), Célia Cardoso.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...