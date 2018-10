Programa do Sebrae incentiva modernidade e originalidade nos pequenos negócios

A Empresa Empório Semente do Bem inaugura primeira filial após acompanhamento especializado do Programa ALI do Sebrae

Jamille Rosa

O Sebrae no Amapá, por meio do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), promove modernidade e originalidade nas micro e pequenas empresas por meio da inovação. As empresas são atendidas com soluções Sebrae como Sebraetec, consultorias administrativas, financeiras e de marketing, para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos negócios.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, a partir da inovação, as empresas ampliam a participação no mercado, conquistam novos clientes e geram renda.

“O Programa ALI, tem o objetivo de promover a inovação dos micro e pequenos negócios e acreditamos que com a inovação, os pequenos negócios, podem efetivamente gerar emprego, renda e serem competitivos no mercado e no segmento”, disse a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar.

A Empresa Empório Semente do Bem, tem como proposta a alimentação saudável; é a primeira loja no estado do Amapá que comercializa produtos a granel, entre eles, granola, farofa artesanal, ervas-finas para temperos, frutas desidratadas, grãos integrais e hortaliças.

Segundo a empresária e proprietária da Empório Semente do Bem, Aline Lobo, o atendimento personalizado do Programa ALI desperta o olhar do empresário para os novos mercados.

“Há mais de 1 ano, nossa empresa é atendida pelo Programa ALI do Sebrae, parceria crucial para o progresso da nossa empresa, pois, a partir das consultorias financeiras, administrativas e de marketing, nos ajudou tanto a crescer, como também, despertou nosso olhar para expandir o negócio”, afirma a empresária e proprietária da Empresa Empório Semente do Bem, Aline Lobo.

A inauguração da filial da Empresa Empório Semente do Bem, conta com a parceria do Sebrae. O evento ocorreu no dia 3 de outubro, às 9h. A empresa está localizada na Rua Leopoldo Machado 2298, esquina com a Avenida Henrique Gláucio.