Osmar Júnior canta Belchior no Norte das Águas

O cantor amapaense Osmar Júnior visita obra de Belchior. O evento vai ocorrer no dia 03 de agosto no Norte das Águas, a partir das 22h30.

Belchior é cantor e filósofo, angustiado e contestador de seu tempo e sua geração, buscador da verdade em tudo, inclusive em si mesmo, pintor e poeta brasileiro cuja música ousou falar de transformação num tempo em que tudo se achava estabelecido.

Belchior lava a alma de Osmar dizendo o que tantas vezes serve de ópio das dores e buscas de um artista solitário em sua obra também.

Osmar Júnior é uma referência desde de 1989 quando produziu o projeto Costa Norte. Com mais de 30 anos de carreira gravou mais de 10 álbuns e várias coletâneas.

É palestrante, escritor cronista e produtor cultural. Sua música é identificada em várias Universidades no Brasil e em países de língua portuguesa como geo música.

Suas obras mais famosas são “Igarapé das Mulheres”e “Pedra do Rio”, entre outras baladas conhecidas na região amazônica.

Osmar é reconhecido por seus temas ambientalistas e de cunho regional, um grande defensor de sua região e seu povo. Ele tem mais de 100 músicas gravadas.

Serviço:

Dia: 03 de agosto

Local: Norte das Águas

Hora: 22h30

Mesa: R$ 100,00

Individual: R$ 25,00

Reservas pelo Whatsapp: 98121 6999

Produção: Edna Pantoja

