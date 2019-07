Famílias curtem programação de domingo do Macapá Verão

As famílias amapaenses escolheram o balneário da Fazendinha para curtir o fim de semana de muito sol e calor. Foi o caso de Rosiane da Silva, 40 anos, que aproveitou com o marido, filhos e sobrinhos. “Vim do bairro Jardim Equatorial fazer um piquenique. Trouxe toda minha comida. Está muito boa a programação aqui, o espaço, Fazendinha está linda, virei todo domingo”, contou.

Com atrações variadas para todo o público e opções diversas na gastronomia, o casal Michelan Bastos e Marina Gomes levou os filhos para curtir a programação. “Um calor desses, uma cervejinha gelada, camarão no bafo, família perto, só temos a agradecer a todos pelo bonito espetáculo aqui no balneário, tudo muito organizado”, comentou.

A programação foi coroada pela família de Eduarda Castro e Antônio Carvalho como melhor point da cidade. “Viemos almoçar aqui, pedimos camarão e peixe. Os preços estão acessíveis, muito bom sair de casa no domingo, e o melhor, com certeza, é a Fazendinha. Minha família está em peso, recomendamos. Um ambiente perfeito para a população de Macapá, prefeitura está de parabéns”, comemorou.

Assessoria de Comunicação/PMM

