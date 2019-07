Passagens aéreas a partir de R$ 227 nos voos de Macapá e com opção de parcelamento em 12 vezes sem juros

A promoção está disponível para quem for viajar nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro deste anos, exceto nos feriados deste período.

As companhias Gol, LATAM e Azul voltaram a lançar promoção de passagens aéreas para todos os destinos nacionais. Nos voos de Macapá para Belém é possível comprar os bilhetes de ida e volta por apenas R$ 227. Quem está na capital paraense pode viajar para o Amapá pagando o mesmo valor. Mas atenção. Se a compra das passagens for para viagem na próxima semana você vai pagar mais de R$ 1 mil.

Confira as regras da promoção

As passagens aéreas baratas estão disponíveis para viagens nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro deste ano, exceto nos feriados deste período. De Macapá para o Rio de Janeiro os bilhetes aéreos de ida e volta estão disponíveis nesta promoção por R$ 715. As passagens da capital do estado custam R$ 724., mesmo valor das passagens de ida e volta de Macapá para Brasília em voo direto da LATAM.

Até para os destinos do Sul do Brasil é possível garantir descontos nas viagens de avião. De Macapá para Curitiba a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por apenas R$ 893, Porto Alegre R$ 847 e Florianópolis a viagem sai por R$ 952. Todas as passagens citadas neste texto estão com as taxas de embarques incluídas e não incluem o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos de Macapá

QUER VIAJAR EM OUTRA DATA E PARA OUTROS DESTINOS? GARANTA AQUI DESCONTOS ESPECIAIS

GARANTA AQUI HOSPEDAGEM COM DESCONTO QUE PODE CHEGAR A 40%

REGRAS DA PROMOÇÃO: As ofertas estão disponíveis para viagens entre os meses de agosto, setembro, outubro e novembro deste ano, exceto nos feriados deste período. Os preços citados neste texto são por pessoa e estão com as taxas de embarques incluídas. O número de assentos promocionais é limitado. Por isso, os preços podem sofrer alterações quando você for pesquisar. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (15/07).

Fonte: Tudo Viagem

Curtir isso: Curtir Carregando...