Quimera CIA de Teatro apresenta Performance literomusical em Blitz Cultural

Nesta sábado, 7, a Quimera CIA de Teatro fará uma performance literomusical denominada “Mãe de Todas as Vozes” na Blitz Cultural alusiva ao Dia das Mães, que inicia a partir das 16h, no Mercado Central.

Mãe de Todas As Vozes é uma performance literomusical inspirada em sete belas canções da Música Popular Brasileira (MPB) – todas sob o tema “Mãe” -, as quais são: Mãe de Todas as Vozes (Nando Reis) – que dá nome a performance, Minha Mãe (Jorge Mautner / César Lacerda), Força Estranha (Caetano Veloso), Mulheres do Brasil (Joyce Moreno), Mamãe, Coragem (Caetano Veloso / Torquato Neto), Oração de Mãe Menininha (Dorival Caymmi) e Canção Amiga – poema clássico de Carlos Drummond de Andrade musicado por Milton Nascimento, em que as principais estrofes (fragmentos) serão cantadas e declamadas, num entrelaçamento de música popular e dramaturgia poética.

A concepção e direção da performance é de Aroldo Pedrosa e Rosa Rente. No elenco estão Cássio Pontes (violão e vocal), Mayara Braga (vocal), Ton Quadros (percussão), Ronilson Mendes (guitarra), Glauber Caetano (ator), Eliana Silva (atriz), Lena Façanha (produção), Rosa Rente (atriz e vocal) e Aroldo Pedrosa (texto autoral, textos adaptados e vocal).



Blitz Cultural

A Blitz Cultural é resultado da emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues que estará viabilizando a apresentação de 24 grupos e Cias. de Teatro que apresentarão durante a programação recortes de seus trabalhos: Teatro, Performances Poéticas e Musicais, além da alegria contagiante dos bonecos gigantes.

Participarão da Blitz Cultural, além da Quimera Cia. de Teatro, os grupos: Cia. Pé na Lua, Cia. Viva de Teatro, Trupe Cênica, Grupo de Teatro Piracuí, Cia. Teatro de Arena, Cia. de Teatro D. Art’Luz, Grupo de Teatro Imaginarius, , Cia. Tucujú de Artes, Cia. Cangapé, Grupo de Teatro Gera, Grupo de Elenco Independente, Grupo Maré, Grupo Arte Encena, Grupo Teatração, Cia. Teatro do Riso, Grupo Teatral Santa Inês, Grupo Pirlimpimpim, Movimento Cultural Desclassificáveis, Grupo Teatral Língua de Trapo, Grupo de Teatro Educarte e Grupo Teatral Marco Zero.

A programação é realizada pela Federação de Teatro (Fate) com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá ( Secult), Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Instituto Municipal de Turismo (MacapaTur) e mais 24 grupos de teatro.

