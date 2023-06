Teatrólogo da Unifap recebe troféu Destaque Cultural da Academia Amapaense de Letras

Com quase 30 anos de ensino e pesquisa de artes cênicas na Universidade Federal do Amapá (Unifap), o professor, escritor e pesquisador Romualdo Rodrigues Palhano é um dos ganhadores do troféu Destaque Cultural 2023, concedido pela Academia Amapaense de Letras como parte da programação dos 70 anos da entidade.

aconteceu na noite da última quarta-feira, 21/06, no auditório do Senac, em Macapá (AP). “Estou realmente muito lisonjeado com esta homenagem, visto que reflete quase três décadas de intensa contribuição ao Estado do Amapá, ao lado de muitos apoiadores. É uma grande alegria festejarmos também a Academia Amapaense de Letras, com seus 70 anos de existência sendo de fundamental importância para o desenvolvimento cultural do Amapá, parabéns a todos que fizeram e fazem parte da história dessa instituição”, destacou Palhano.

Radicado em Macapá, o professor nasceu em Nova Cruz (RN) e mudou-se com a família ainda criança para Itabaiana (PB), cidade natal do saudoso músico Sivuca. Trata-se de um dos pioneiros da Unifap. Graduado em Educação Artística – habilitação Artes Cênicas, pela Universidade Federal da Paraíba, ingressou na Unifap via concurso público para compor o segundo quadro de professores efetivos do campus Macapá, em 1995. Desde então, dedica-se à formação acadêmica de várias gerações de artistas e professores.

Palhano conquistou o mestrado em Serviço Social, com uma pesquisa sobre Teatro e Comunidade pela UFPB; e o título de doutor em Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, quando defendeu a tese “História do Teatro da Paraíba – Século XIX”. Atualmente leciona as disciplinas Artes Cênicas no Amapá e História do Teatro no curso de Licenciatura em Teatro da Unifap.

Diversas obras sobre o Teatro do Amapá

Autor de diversas obras literárias, com o objetivo de disseminar a importância das artes cênicas, já publicou livros de ficção e não-ficção para os públicos adulto e infantil, a exemplo dos seguintes títulos: Grito Incontido; A Estrela e a Rã; Teatro de Bonecos: uma alternativa para o ensino fundamental na Amazônia; Artes Cênicas no Amapá – Teoria, Textos e Palcos; Arque com Arte – Cultura, Arte e Educação no Amapá; Teatro no Amapá – Artistas e Seu Tempo; Curso de Teatro no Amapá: concepções e proposições para o ensino superior; e Dramaturgia Amapaense. Sua obra mais recente é o livro “História do Teatro do Amapá: Do Século XVIII à Década de 1940”, lançado em 2021.

Romualdo Palhano também possui experiência prática em artes cênicas, atuando como ator e diretor. Na produção acadêmica, é autor de diversos estudos sobre os seguintes temas: teatro, educação, espetáculo, teatro de bonecos e teatro/historiografia/sociedade. Também liderou a equipe que implantou o curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Amapá, iniciado em 2013, o que considera uma das maiores conquistas da sua carreira, um sonho realizado.

No âmbito internacional, Romualdo Palhano já apresentou estudo acadêmico no IV Congresso Internacional Nuevas Tendencias En La Formación Permanente Del Profesorado, em Buenos Aires (Argentina); ministrou curso de teatro no Centro Cultural Brasil/Guyana na Embaixada Brasileira em Georgetown; ministrou a palestra “Aspectos da Cultura do Amapá” na Framingham State University, em Massachusetts, nos Estados Unidos; e ministrou curso de teatro do oprimido na Associação Cultural Arte N’Ativa em Bruxelas, na Bélgica.

