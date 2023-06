Palestra aborda competências socioemocionais e desempenho acadêmico

Evento on-line ocorrerá no dia 29 de junho, às 16h, via conferência web.

A relação entre competências socioemocionais e o desempenho acadêmico em Matemática e Raciocínio Lógico é o tema da segunda edição do “Café Estatístico na Unifap”. A palestra on-line “Competências socioemocionais e suas conexões com o desempenho acadêmico em Matemática e Raciocínio Lógico” será ministrada pela mestre em Estatística Jaciane Mendes e ocorrerá dia 29 de junho de 2023, às 16h, via Conferenciaweb-RNP. Interessados podem se inscrever gratuitamente no site https://www.sympla.com.br/evento-online/cafe-estatistico-na-unifap/2034901.

O “Café Estatístico” é um evento que tem o intuito de disseminar as Ciências Estatísticas através de temas relevantes na atualidade para a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e a sociedade em geral. O evento é organizado pela Divisão de Estatísticas e Informações (Dieis), do Departamento de Avaliação e Informação da Pró-reitoria de Planejamento (Proplan) da Unifap.

Sobre a palestrante

Jaciane Sousa Rodrigues Mendes é graduada em Estatística pela Universidade Federal do Pará (2016) e mestre em Estatística pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática e Estatística (PPGME), da Universidade Federal do Pará (2023). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: IBM model, manejo, replantio, modelagem biológica e Teoria da Resposta ao Item (TRI).

Serviço

Café Estatístico na Unifap – Palestra on-line “Competências Socioemocionais e suas conexões com o Desempenho Acadêmico em Matemática e Raciocínio Lógico”

Dia 29 de junho de 2023, às 16h, via Conferenciaweb-RNP. Inscrições gratuitas no site https://www.sympla.com.br/evento-online/cafe-estatistico-na-unifap/2034901. Aberto ao público em geral.

