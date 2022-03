Feira de Produtos do Campo no Sebrae incentiva negócios da agricultura familiar

Produtores de Macapá, Santana, Mazagão, Itaubal e Porto Grande apresentam ao mercado interno produtos do campo com qualidade e valores diferenciados

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e parceiros, promovem Feira de Produtos do Campo, na sede da instituição em Macapá, com entrada pela Avenida Manoel da Nóbrega, nos dias 1º e 2 de abril, sexta e sábado, das 8h30 às 18h, respectivamente. A feira conta com a apresentação cultural do cantor sertanejo e regional, Tom Nanini.

Segundo o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Iraçu Colares, a feira reúne 50 produtores rurais, entre eles, piscicultores, agroindústrias e empresários e os aproxima de clientes. “O evento é uma vitrine do que é cultivado nos municípios e comunidades atendidas pelo Sebrae e parceiros, com foco na comercialização de produtos da agricultura familiar que amplia o mercado local, por meio de encontro de negócios”, disse o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Iraçu Colares.

Localidades

A Feira do Campo no Sebrae, apresenta a produção de 50 expositores/agricultores, oriundos de Macapá (Km9); Santana (Vila do Coração; Distrito de São Joaquim do Pacuí (Tracajatuba 1 e 2, Salamito); Porto Grande (Colônia Agrícola do Matapi, Perimetral Norte, Nova Canaã e Nova Colina); e Itaubal (Inajá e Curicaca).

De acordo com gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Larissa Queiroz, a Feira de Produtos do Campo, é um evento de mercado realizado pela instituição e parceiros desde 2015, e faz parte do calendário de grandes eventos do Sebrae.

A Feira de Produtos do Campo, é uma estratégia de mercado para o produtor da agriculta familiar que está sob a coordenação do Sebrae, por meio das unidades de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin), gerente Larissa Queiroz; Políticas Públicas (UPP), Célia Almeida; Administração e Finanças (UAF), gerente Inês Barbosa; Inovação e Competitividade (Unic), gerente Bruno Castro; e Marketing e Comunicação (UMC), Sândala Barros.

Parceiros

Na Feira de Produtos do Campo na sede do Sebrae em Macapá, são parceiros o Governo do Estado do Amapá (GEA), Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro), e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR).

