LBV vai entregar mais de seis toneladas de alimentos a famílias carentes de Macapá

A Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou a entrega de cestas de alimentos não perecíveis a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em todo o país, por meio da edição 2021 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

A mobilização social beneficiará famílias atendidas ao longo do ano pela Instituição e também as assistidas por organizações parceiras que são assessoradas pela LBV. A iniciativa, que tem o objetivo de proporcionar às famílias um Natal melhor e sem fome.

Em Macapá/AP, a ação de entrega será no dia 14 de dezembro (terça-feira), às 09h, na AMAFE, Av. Equatorial, 1026. Jardim Marco Zero. Serão mais de 6 toneladas de alimentos que beneficiarão pessoas em risco alimentar.

Como a pandemia ainda continua, a entrega das doações será de forma organizada e seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento físico, o uso de máscara e de álcool em gel 70%.

Ação solidária

Vale ressaltar que serão entregues mais de 50 mil cestas de alimentos em mais de 226 localidades nas cinco regiões do país. Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Entre no site www.lbv.org.br ou faça uma transferência bancária via PIX pelo e-mail [email protected] Se preferir ligue para o telefone 0800 055 50 99 para participar dessa iniciativa. Para saber como está ocorrendo a entrega das doações em todo o Brasil, basta acessar o endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.

Serviço

Evento: entrega de cestas de alimentos.

Data e horário: 14/12 (terça-feira), às 09:00.

Local: Associação Missionária Assistencial Fruto do Espirito – AMAFE

Endereço: Av. Equatorial, 1026 – Jardim Marco Zero – Macapá-AP

