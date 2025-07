Ação Sexta Restaurativa realiza atendimentos a pessoas em situação de rua da capital

A fim de devolver a dignidade às pessoas em situação de rua, o programa Pop Rua Jud, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), realiza semanalmente diversos atendimentos durante a ação denominada “Sexta Restaurativa Pop Rua Jud”, que acontece Cejusc Norte. Sob coordenação do juiz Marconi Pimenta, titular do Juizado Norte de Macapá, a ação de cidadania cumpre a resolução nº 425/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece a Política Nacional Judicial de atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os atendimentos ocorrem no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Zona Norte, que funciona na 10ª Zona Eleitoral de Macapá. Os voluntários cadastram os cidadãos que chegam durante a distribuição do café da manhã, direcionam aos serviços, entregam cestas básicas e prestam atendimento jurisdicional, médico, assistencial e outros.

De acordo com o juiz Marconi Pimenta, o programa conta com voluntários permanentes e recebe novos apoiadores todas as sextas-feiras. Para o magistrado, o voluntariado representa um ato de amor sem limites.

“A rede Pop Rua Jud é uma rede de amor. A pessoa vem e faz tudo que está ao seu alcance para oferecer um acolhimento humanizado à população que dorme nas ruas de nossa capital, que sente a frieza de uma noite sem cobertor, sem colchão. Por isso, ser voluntário é uma forma de efetivar os direitos humanos dessa população invisibilizada. Cada pessoa que chega para ajudar colabora com a efetivação desses direitos por meio da cidadania, da garantia de direitos fundamentais, da alimentação e do cuidado com a saúde mental, entre outras áreas”, afirmou o coordenador local do programa.

O casal Fernando Reis e Railane Reis atua voluntariamente no cuidado com pessoas em situação de rua. Na ação dessa sexta-feira (4) eles receberam kits de higiene para doar àqueles que não conseguiram participar da programação.

“Participamos do projeto com apoio do juiz Marconi Pimenta porque integramos essa família que acolhe pessoas que estão nas ruas. Há 18 anos, atuamos para resgatar pessoas em situação de risco e dependência química. Nossa missão é ajudar. Também precisamos de mais apoio voluntário para realizar um trabalho preventivo com as crianças e ajudá-las a evitar situações de risco”, destacou Fernando.

Os serviços oferecidos pelo programa incluem assistência, alimentação, cuidados com a saúde, higiene pessoal e escuta humanizada. Além disso, o sistema de justiça atua para garantir o acesso a benefícios sociais, prioridade no andamento de processos e informações sobre penas e processos criminais.

As instituições interessadas em colaborar com o programa Pop Rua Jud podem entrar em contato pelo e-mail popruajud.amapa@tjap.jus.br, pelo telefone (96) 99194-2770, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 (falar com Euzinete Bentes)

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Mônica Nascos

Curtir isso: Curtir Carregando...