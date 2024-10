Operação Dia das Crianças: Procon-AP fiscaliza parques e máquinas de pelúcias nos shoppings de Macapá

Durante dois dias, ação em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá, verifica se equipamentos e preços estão em conformidade.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), iniciou nesta terça-feira, 8, a operação “Dia das Crianças”, para fiscalizar parques e máquinas de pelúcia presentes em shoppings de Macapá. A fiscalização, que se estende até esta quarta-feira, 9, busca verificar a conformidade dos brinquedos disponibilizados nos equipamentos.

A operação ocorre em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas no período em que há um aumento na demanda desses serviços, às vésperas da celebração anual. Entre as verificações, as equipes apuram a precificação, qualidade das pelúcias presentes nas máquinas, além do selo do INMETRO.

Ação ocorre em parceria com o Ipem/APFoto: Thiago Mira/Procon

“Muitos consumidores não se atentam para a presença do selo do INMETRO, que deve constar nos brinquedos. Ele é a garantia de que o produto atende a todos os requisitos legais de segurança”, aponta o diretor-presidente do Procon-AP, Matheus Pinto.

A inspeção, que ocorre pela primeira vez no segmento, autuará os fornecedores em caso de irregularidades, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Agência de Notícias do Amapá

