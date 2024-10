O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) realiza, nesta quarta-feira (9), Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito Judiciário em homenagem póstuma ao advogado WAGNER GOMES, falecido no dia 5 de julho de 2024. A Cerimônia será realizada no Plenário do TJAP, às 11h30. A proposição, de autoria do desembargador Rommel Araújo, foi aprovada por unanimidade pelo Pleno do Judiciário Amapaense.

Sobre o Colar do Mérito Judiciário

É a mais importante honraria do Tribunal de Justiça do Amapá, sendo instituída, por meio da Resolução n. 012/1995, pelo então presidente do TJAP, Mário Gurtyev de Queiroz, com a finalidade de agraciar pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, que, por seus méritos e relevantes serviços prestados à cultura jurídica ou à Justiça do Estado do Amapá, fizeram por merecer especial distinção.

Sobre o Dr Wagner Gomes

O Dr. WAGNER dedicou sua vida à advocacia com brilhantismo e ética, deixando um legado inestimável na defesa dos direitos e da justiça. Em sua convivência diária nos Fóruns da Justiça do Amapá, Dr WAGNER sempre era muito cortês, bem-humorado e distribuía simpatia por onde passava, o que o tornou um advogado muito querido entre magistradas, magistrados, servidoras e servidores.

Além de competente e experiente profissional do Direito, Dr WAGNER GOMES foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Amapá, Advogado do Sindicato dos Serventuários da Justiça Amapaense, e apresentava, há mais de dez anos, o programa de rádio “Togas e Becas”, nas manhãs de sábado, pela Rádio Diário FM.

Durante sua carreira, Dr WAGNER se destacou pelo compromisso com seus clientes, na busca incansável pela verdade e a promoção de um sistema judicial justo e igualitário. Seu profissionalismo, dedicação e integridade serviram de exemplo para os colegas da área jurídica.

Serviço:

TJAP concede Colar do Mérito do Judiciário ao advogado Wagner Gomes (in memoriam)

Local: PLENÁRIO DO TJAP – Rua General Rondon, 1295 – Centro, Macapá –

Hora: 11h30

Sugestão de entrevistados:

Desembargador Adão Carvalho- Presidente do TJAP

Desembargador Rommel Araújo- autor da proposição

Familiares do advogado Wagner Gomes

