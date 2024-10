Concluintes do ensino médio na rede federal acessam graduação mais rapidamente

Análises inéditas do Censo da Educação Superior 2023 mostram realidade de ingressantes no ensino superior, além dos municípios brasileiros que ofertam vagas nessa etapa educacional. Pesquisa foi divulgada pelo MEC e Inep na quinta (3)

Pela primeira vez, o Censo da Educação Superior analisou o percentual de estudantes que ingressaram na educação superior logo após a conclusão da educação básica. De acordo com a edição de 2023 da pesquisa, 27% dos concluintes do ensino médio em 2022 entraram na educação superior em 2023 (cerca de 620 mil). Na rede federal, 58% dos que concluíram o ensino médio em 2022 entraram para o ensino superior no ano seguinte. Os números foram apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — autarquia vinculada à Pasta — na quinta-feira, 3 de outubro.

O percentual de concluintes do ensino médio em 2022 que ingressaram na educação superior em 2023 por modalidade de ensino demonstrou que o ensino regular se destacou com 30%, enquanto a educação de jovens e adultos (EJA) apresentou 9%. Quanto aos estudantes que concluíram o ensino médio vinculado à educação profissional (de forma integrada ou concomitante), 44% iniciaram um curso de graduação logo após a formatura, um percentual que supera a média geral.

Leia mais: MEC e Inep divulgam resultado do Censo Superior 2023

O mesmo recorte foi realizado com base na localização das escolas: 27% dos alunos de instituições urbanas ingressaram na educação superior imediatamente após concluir a educação básica, enquanto apenas 16% dos estudantes de escolas rurais seguiram o mesmo caminho. “Essa realidade reforça a necessidade de continuarmos a investir em políticas educacionais que garantam o acesso e a permanência desses estudantes nas instituições de ensino superior”, destacou o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Eduardo Moreno.

Municípios – Outra análise inédita apresentou o número de municípios brasileiros que ofertam cursos de educação superior, sendo presenciais ou por meio de polos de educação a distância (EaD). Dos 5.570 municípios, 3.392 (93,4%) possuem locais de oferta de cursos presenciais e/ou polos EaD de instituições com educação superior.

Os dados revelaram, ainda, que 89,7% das matrículas de EaD estão em 1.085 municípios onde também há oferta de cursos presenciais. Apenas 10,3% das matrículas de EaD estão em 2.281 municípios onde essa é a única maneira de fazer uma graduação.

Censo da Educação Superior – O objetivo da pesquisa estatística é produzir informações quantitativas detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira, assim como guiar as políticas públicas do setor. Após a divulgação, as informações passam a figurar como dados oficiais do nível educacional. Além de subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas da educação superior, o censo contribui para o cálculo de indicadores de qualidade, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). A atuação do Inep se concentra na definição e coordenação da pesquisa, na produção, no tratamento e na disseminação das estatísticas.



Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...