Protagonismo feminino: mulheres ocupam 99% das vagas do saldo positivo de empregos no Amapá

Além de avançar e liderar a geração de emprego e renda no Brasil nos últimos meses, o Amapá é destaque também na garantia de oportunidades e efetivação de políticas públicas para as mulheres. O estado registrou 687 novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro de 2025, e desse total, 681 foram ocupadas pelo público feminino, o que representa 99%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O Amapá, que vem mantendo um crescimento contínuo na geração de emprego e renda, em fevereiro apresentou saldo positivo de 752 novas vagas no setor de serviço e de 36 na construção civil. Os índices favoráveis indicados pelo levantamento, refletem as iniciativas de valorização da mão de obra feminina pela atual gestão.

Uma pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, mostra que a média entre os 26 estados e o Distrito Federal é de apenas 26% de mulheres no primeiro escalão do poder e, no Amapá esse percentual ultrapassa 48%, o que coloca o estado entre os três primeiros do país com a maior participação feminina nesse segmento, uma marca na gestão do governador Clécio Luís.

“Os números mostram que estamos avançando com políticas permanentes de incentivo à capacitação, empreendedorismo e inserção profissional feminina. Além de garantir oportunidades, seguimos firmes no compromisso de fortalecer a rede de proteção e acolhimento, assegurando que todas tenham suporte para construir um futuro com mais autonomia e dignidade”, destacou o governador Clécio Luís.

Entre as iniciativas que contribuem e geram oportunidades para que o número de mulheres no mercado de trabalho seja destaque no estado, estão os projetos de capacitação e apoio como o “Mulheres Mais Qualificadas: Mãos que Transformam”, coordenado pelas Secretarias de Estado de Políticas para Mulheres (SEPM) e do Trabalho e Empreendedorismo (Sete).

“O Governo do Estado por meio da SEPM tem atuado intensamente em mais empregabilidade feminina, sabendo que as mulheres por muitas vezes são as líderes de suas famílias e, desta forma nós conseguimos suprimir as vulnerabilidades sociais em que estas se encontram. Também estamos agindo estrategicamente para a retirada de diversas mulheres do ciclo da violência, sendo o desemprego e a falta de oportunidades, os maiores obstáculos para que o ciclo se encerre”, afirmou a secretária da SEPM, Adriana Ramos.

Além das capacitações e cuidados com a saúde física e mental para a inserção no mercado de trabalho formal, o Governo do Estado também incentiva o protagonismo feminino em outras áreas, como o empreendedorismo, que entre diversas medidas, é fortalecido pelo programa “Bora Mana”, que disponibiliza linha de crédito especial e todo o suporte necessário para mulheres que desejam abrir um negócio.

As políticas de desenvolvimento previstas no Plano de Governo garantem apoio e suporte para que as mulheres façam suas escolhas profissionais, com qualidade. O Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram), disponibiliza atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação dos traumas, contribuindo para o fortalecimento da mulher. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Agência de Notícias do Amapá

