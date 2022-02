Pol[icia Militar do Amapá rende últimas homenagens ao Tenente Kleber

A Polícia Militar do Amapá prestou nesta sexta-feira (25) as últimas homenagens ao Tenente Kleber dos Santos Santana, que faleceu na última quinta-feira (24) em Macapá.A Corporação disponibilizou o Ginásio para a realização do velório, onde reuniu familiares, amigos e companheiros de farda, além do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

Na ocasião, foi realizada uma missa de corpo presente em memória ao Tenente Kleber Santos. Após a missa, a Capelania da PM-AP continuou com as homenagens e ministração da Palavra. Em seguida, amigos da turma do ano 2000 de Biologia da Unifap prestaram homenagens ao militar, assim como a família do Tenente.

O Cabo Diego, irmão do militar falecido, agradeceu em nome de toda família ao Comando da PM, a cada um dos policiais militares e amigos pelo carinho e apoio neste momento tão difícil.O Comandante do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Amapá, Tenente Coronel Clebson, manifestou o reconhecimento do militar à Corporação.

O Comandante-Geral da PM-AP, Coronel Matias, elogiou a trajetória do militar durante os 19 anos dedicados à Segurança Pública. “Ele foi um excelente profissional. Em nome do Governo do Estado, através da Polícia Militar, gostaria de agradecer pelo empenho e dedicação do militar à PM-AP e à sociedade amapaense”, afirmou.

Em seguida, o corpo do Tenente Kleber Santos foi conduzido no caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, onde percorreu as ruas de Macapá até a residência de sua mãe, à Assembleia Legislativa do Amapá e, posteriormente, ao Cemitério de Nossa Senhora da Conceição, onde foram prestadas as últimas honras militares com a salva de tiros da Guarda Fúnebre da PM-AP.

Diretoria de Comunicação da PM-AP

