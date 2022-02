União Europeia aplica mais sanções à Rússia e estende punições para a Bielorrússia

Quaisquer aeronaves ou órgãos de imprensa russos estão banidos do território controlado pela entidade

A União Europeia (UE) anunciou mais sanções contra a Rússia neste domingo (27). Agora, o espaço aéreo dominado pela entidade foi completamente fechado para as aeronaves russas, sendo elas aviões comerciais ou jatos particulares, por exemplo.

“Eles não poderão pousar, decolar ou sobrevoar o território da UE”, afirmou a presidente da Comissão Europeia através de suas redes sociais. Ursula Von Der Leyen também destacou que “a máquina de mídia do Kremlin” também está banida dos países membros da organização.

“As estatais ‘Russia Today‘ e ‘Sputnik‘ e suas subsidiárias não poderão mais espalhar suas mentiras para justificar a guerra de Putin. Estamos desenvolvendo ferramentas para banir sua desinformação tóxica e prejudicial na Europa”, completou.

Leia mais: Atletas não poderão usar a bandeira nem tocar o hino da Rússia, determina Fifa

Já é o quarto dia da invasão do exército russo ao território ucraniano. Além de Vladimir Putin e seus comandados, as sanções também têm como alvo a Bielorrússia e seu presidente, Aleksandr Lukashenko.

“Visaremos o outro agressor nesta guerra, o regime de Lukashenko, com um novo pacote de sanções, atingindo seus setores mais importantes. Todas essas medidas vêm em cima do pacote forte apresentado ontem, acordado pelos nossos parceiros internacionais”, concluiu Von Der Leyen.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ