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Fotógrafa amazonense expõe obra sobre nascimento ao lado de gigantes da arte contemporânea em Paris

Livia Almeida

Única brasileira na mostra internacional “LOVE”, Anne Lucy divide espaço com nomes como Marina Abramović e Ai Weiwei no histórico Bastille Design Center.

MANAUS, AM — A fotógrafa amazonense Anne Lucy participa da exposição internacional contemporânea “LOVE”, realizada no tradicional Bastille Design Center, em Paris. A mostra reúne artistas de diferentes partes do mundo para uma reflexão profunda sobre o afeto, a intimidade e as relações humanas na sociedade atual. Única brasileira selecionada para o evento, Anne Lucy apresenta uma obra que nasce de sua trajetória de quase uma década documentando nascimentos e histórias reais de transformação humana.

Na capital francesa, o trabalho da amazonense compõe um espaço que conta com nomes históricos da arte mundial, como Marina Abramović e Ai Weiwei. A fotografia exposta retrata um momento real de parto, propondo uma reflexão universal sobre vulnerabilidade, força e renascimento.

“Acredito que o meu trabalho dialoga com essa proposta porque fotografo o amor em seu estado mais cru, visceral e verdadeiro. O nascimento talvez seja um dos últimos lugares onde ainda não conseguimos performar completamente. Ali não existe personagem, filtro ou controle. Existe entrega total”, afirma a fotógrafa.

A força do olhar amazônico 

Nascida no município de Maraã (AM) e atuando em Manaus, Anne Lucy destaca que sua origem atravessa profundamente sua forma de construir imagens.

“Existe algo muito presente no olhar amazônico: uma relação intensa com o humano, com o sensível e com aquilo que pulsa. Crescer no Amazonas me ensinou a observar textura, silêncio, calor, profundidade e presença”, explica a artista. Segundo ela, a fotografia exposta em Paris carrega uma narrativa emocional capaz de conectar diferentes culturas. “O que mais me emociona nessa fotografia é que ela não mostra apenas um parto. Ela mostra transformação. Existe uma mulher deixando de ser quem era para nascer junto com o próprio filho”.

Reconhecimento internacional e próximos passos 

A presença em Paris não é o primeiro destaque de Anne Lucy no exterior. Reconhecida internacionalmente pela fotografia documental de parto, ela foi a única brasileira premiada na competição mundial da IAPBP (Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Parto) nos anos de 2021 e 2025. A artista também já integrou campanhas globais, incluindo um projeto publicitário da UNICEF do Reino Unido.

Embora siga profundamente conectada aos registros de nascimento, a participação na mostra “LOVE” marca um novo momento em sua trajetória. “Tenho um desejo muito forte de expandir meu trabalho para além da fotografia documental de parto e explorar projetos cada vez mais humanos, artísticos e autorais”, revela Anne Lucy, que também planeja, futuramente, trazer uma exposição com essa temática para o público brasileiro.

Resumo da Artista: Anne Lucy

  • Origem: Nascida em Maraã (AM), baseada em Manaus.
  • Foco de atuação: Fotografia documental de parto e narrativas visuais sobre transformação humana (quase 10 anos de carreira).
  • Premiações: Única brasileira premiada no concurso mundial da IAPBP (2021 e 2025).
  • Destaques: Obras em campanhas internacionais (UNICEF UK) e, atualmente, na exposição “LOVE” no Bastille Design Center, em Paris.

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