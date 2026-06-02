Fotógrafa amazonense expõe obra sobre nascimento ao lado de gigantes da arte contemporânea em Paris

Única brasileira na mostra internacional “LOVE”, Anne Lucy divide espaço com nomes como Marina Abramović e Ai Weiwei no histórico Bastille Design Center.

MANAUS, AM — A fotógrafa amazonense Anne Lucy participa da exposição internacional contemporânea “LOVE”, realizada no tradicional Bastille Design Center, em Paris. A mostra reúne artistas de diferentes partes do mundo para uma reflexão profunda sobre o afeto, a intimidade e as relações humanas na sociedade atual. Única brasileira selecionada para o evento, Anne Lucy apresenta uma obra que nasce de sua trajetória de quase uma década documentando nascimentos e histórias reais de transformação humana.

Na capital francesa, o trabalho da amazonense compõe um espaço que conta com nomes históricos da arte mundial, como Marina Abramović e Ai Weiwei. A fotografia exposta retrata um momento real de parto, propondo uma reflexão universal sobre vulnerabilidade, força e renascimento.

“Acredito que o meu trabalho dialoga com essa proposta porque fotografo o amor em seu estado mais cru, visceral e verdadeiro. O nascimento talvez seja um dos últimos lugares onde ainda não conseguimos performar completamente. Ali não existe personagem, filtro ou controle. Existe entrega total”, afirma a fotógrafa.

A força do olhar amazônico

Nascida no município de Maraã (AM) e atuando em Manaus, Anne Lucy destaca que sua origem atravessa profundamente sua forma de construir imagens.

“Existe algo muito presente no olhar amazônico: uma relação intensa com o humano, com o sensível e com aquilo que pulsa. Crescer no Amazonas me ensinou a observar textura, silêncio, calor, profundidade e presença”, explica a artista. Segundo ela, a fotografia exposta em Paris carrega uma narrativa emocional capaz de conectar diferentes culturas. “O que mais me emociona nessa fotografia é que ela não mostra apenas um parto. Ela mostra transformação. Existe uma mulher deixando de ser quem era para nascer junto com o próprio filho”.

Reconhecimento internacional e próximos passos

A presença em Paris não é o primeiro destaque de Anne Lucy no exterior. Reconhecida internacionalmente pela fotografia documental de parto, ela foi a única brasileira premiada na competição mundial da IAPBP (Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Parto) nos anos de 2021 e 2025. A artista também já integrou campanhas globais, incluindo um projeto publicitário da UNICEF do Reino Unido.

Embora siga profundamente conectada aos registros de nascimento, a participação na mostra “LOVE” marca um novo momento em sua trajetória. “Tenho um desejo muito forte de expandir meu trabalho para além da fotografia documental de parto e explorar projetos cada vez mais humanos, artísticos e autorais”, revela Anne Lucy, que também planeja, futuramente, trazer uma exposição com essa temática para o público brasileiro.

Resumo da Artista: Anne Lucy

Origem: Nascida em Maraã (AM), baseada em Manaus.

Nascida em Maraã (AM), baseada em Manaus. Foco de atuação: Fotografia documental de parto e narrativas visuais sobre transformação humana (quase 10 anos de carreira).

Fotografia documental de parto e narrativas visuais sobre transformação humana (quase 10 anos de carreira). Premiações: Única brasileira premiada no concurso mundial da IAPBP (2021 e 2025).

Única brasileira premiada no concurso mundial da IAPBP (2021 e 2025). Destaques: Obras em campanhas internacionais (UNICEF UK) e, atualmente, na exposição “LOVE” no Bastille Design Center, em Paris.

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