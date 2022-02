Polícia Militar do Amapá lamenta em nota falecimento da major Marizete

A Polícia Militar do Amapá lamenta profundamente o falecimento da MAJOR MARIZETE GÓES DE MAGALHÃES, da Reforma da PM, ocorrido neste sábado (26).A Major Marizete tinha 57 anos e era filha do Senhor Ademar de Santos Magalhães e da Senhora Vicência Góes de Magalhães.

Ela deixa os filhos Larissa de Magalhães Doebeli Matias e Pedro Henrique de Magalhães Costa.A militar nasceu no dia 15 de novembro de 1964 e ingressou na Polícia Militar do Amapá em 1º de outubro de 1990, dedicando 20 anos à Corporação e à sociedade amapaense. Suas unidades de atuação foram 6º Batalhão, 4º Batalhão, Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA), Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Amapá.

Neste momento de profundo pesar, a Polícia Militar manifesta à família e aos amigos as mais sinceras condolências e deseja que Deus possa confortar a todos neste momento de dor.

Coronel José Paulo Matias dos Santos – Comandante Geral da Polícia Militar do Amapá

