Ucrânia abre canais de solidariedade para ajudar atingidos pela guera

Neste momento, nestes minutos juntamente com as Forças Armadas da Ucrânia os médicos ucranianos estão a liderar uma luta pelo menos importante. Essa é a luta pela vida e saúde da população militar e civil do país.O Ministério da Saúde da Ucrânia juntamente com Червоний Хрест України abre conta especial para ajudar as instituições de saúde.

Nesta conta, todas as empresas e organizações da Ucrânia e amigos estrangeiros do nosso país podem contar com uma forte assistência financeira para apoiar os hospitais no resgate de pessoas.

A Cruz Vermelha da Ucrânia para ajuda está no link https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Também #MOZ fornece uma lista de organizações sem fins lucrativos verificadas que angariam fundos para apoiar os médicos: Fundo de Caridade “Corporação Monster” Asas de Esperança Fundo Internacional de Caridade “Saúde do Povo Ucraniano”Os dados de assistência também podem ser encontrados no link https://bit.ly/3hoA67jTodos os fundos serão destinados a suprir as necessidades dos hospitais e instalações de emergência, que são os primeiros a prestar assistência aos feridos e a liderar a luta pela vida e saúde dos ucranianos.

Nós vamos ganhar!

