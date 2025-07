Divulgada relação provisória de artesãos que vão participar da maior feira do segmento da América Latina

A lista definitiva com os oito artesãos selecionados para será divulgada em 1º de julho. Evento acontece em Olinda (PE).

O Governo do Amapá publicou a lista provisória com o nome dos artesãos selecionados para a 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontece de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A feira é a maior do segmento da América Latina e uma vitrine para os artesãos do estado exporem e fecharem bons negócios. A relação definitiva será divulgada em 1º de julho.

CONFIRA A LISTA AQUI

Este ano o governo disponibilizou oito vagas para artesãos individuais, mestres artesãos e entidades representativas (associações, cooperativas ou grupo produtivo), por meio de Chamamento Público. O edital seguiu as normas nacionais do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

“É uma feira com números impressionantes. São mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores presentes na Fenearte 2025, do Brasil e de outros países. E o nosso artesanato vai estar representado no estante do Amapá. O Governo do Estado não mede esforços para mais uma vez a nossa arte ganhar visibilidade e que consigam boas vendas”, disse Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

O transporte de ida e volta das peças artesanais que ficarão expostas no estande do Amapá na Fenearte 2025, está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. Os artesãos vão receber do Governo do Estado camisas e apoio na organização do estande. A Sete fará ainda a aplicação de pesquisa de faturamento.

É a segunda participação de artesãos do Amapá em feiras nacionais. Em 2025. Em maio, o segmento esteve na 19ª edição do Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, em São Paulo (SP), e movimentou cerca de R$ 270 mil em vendas diretas e por encomendas.

Agência de Notícias do Amapá

