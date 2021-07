Vacinação contra a Covid-19 chega às pessoas de 29 anos na quarta-feira (21)

Na quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofertará a vacina contra a Covid-19 às pessoas de 29 anos. Além deles, as pessoas que iniciaram o ciclo de imunização com a Oxford/AstraZeneca e CoronaVac também poderão receber a segunda dose do imunizante.

Para as pessoas que receberão a primeira dose da vacina e as que encerrarão seu esquema vacinal com o imunizante Oxford/AstraZeneca, o procedimento poderá ser feito das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Pedrinhas, Marabaixo, Novo Horizonte, Brasil Novo, Rosa Moita, Raimundo Hozanan, Pacoval, Álvaro Correa, Fazendinha, Anfiteatro da Unifap, IFAP e UEAP.

Além desses locais, o imunizante estará disponível das 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Marabaixo, Rodovia do Curiaú e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré. Já a segunda dose da CoronaVac estará disponível na UBS Cidade Nova, das 8h às 13h.

Independente da dose, todos devem apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação, que para as pessoas que encerrarão o seu esquema vacinal deve conter a indicação da aplicação da primeira dose.



