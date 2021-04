Alimentação saudável é tema de live do Senac Amapá, nesta sexta (16)

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, realizará nesta sexta (16), às 10h, no Youtube do Senac Amapá, a primeira live de 2021 da instituição, cujo tema é “Alimentação Saudável na Pandemia”. O objetivo é ajudar as pessoas que estão em casa e encontram dificuldade em fazer exercícios físicos devido às restrições de circulação, a produzirem pratos saborosos que auxiliem a manter a qualidade de vida. A live apresenta dois pratos saudáveis e sorteio de brindes.

Com o instrutor e chef gastronômico, Antônio Moia, o Senac traz duas receitas que podem ser facilmente reproduzidas nos lares dos amapaenses. A primeira é o Filé de Peixe ao Molho Velouté e como acompanhamento um Cuscuz Salgado.

Para incrementar ainda mais a programação, os internautas concorrerão a sorteio de livros e 2 vouchers de 50% de desconto em cursos gastronômicos que farão parte da nova programação de cursos da instituição para os meses de maio e junho.



