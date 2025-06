Bora Lá Só Tu Junino celebra a diversidade com forró, quadrilha e representatividade no dia 5 de julho, em Macapá

No próximo dia 5 de julho, Macapá vai viver uma festa que promete unir tradição, alegria e muita representatividade LGBTQIAPN+: é a primeira edição do Bloco Bora Lá Só Tu Junino – O São João da Diversidade.

O evento será realizado na UNA – União dos Negros do Amapá, com início às 17h e encerramento previsto para as 00h. O público já pode garantir o acesso ao evento adquirindo o 1º lote de ingressos antecipados, com valor popular de apenas R$ 7,00, através do link: https://uticket.com.br/event/01L45Z5CGXF0WZ

Atrações confirmadas: DJs Lobotomy, Kim Rashid e show com banda junina tradicional. Também fazem parte da programação a divertida Quadrilha da Diversidade, o concurso Miss Diversidade Junina, comidas típicas e uma Feira Empreendedora, com foco em mulheres e empreendedores LGBTQIAPN+.

O Bora Lá Só Tu Junino nasce para ampliar o calendário cultural de Macapá, ocupando o período dos festejos juninos com uma proposta inclusiva, diversa e cheia de orgulho amazônico e LGBTQIAPN+.

SERVIÇO:

Bloco Bora Lá Só Tu Junino – O São João da Diversidade

Data: 5 de julho de 2025

Horário: 17h às 00h

Local: UNA – União dos Negros do Amapá

Ingressos: 1º Lote – R$ 7,00 (Preço Popular)

Link para compra: https://uticket.com.br/event/01L45Z5CGXF0WZ

