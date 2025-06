Acelera Startups 2025 abre inscrições para capacitação gratuita no Amapá

Iniciativa do Sebrae seleciona até 100 ideias e oferece mentoria com especialistas nacionais

Maria Cândida Ferreira

Estão abertas as inscrições para o Acelera Startups Amapá 2025, programa gratuito de capacitação e pré-aceleração promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Aceleradora AVATI. A iniciativa busca transformar ideias e projetos em negócios sustentáveis com potencial de mercado. Os interessados devem acessar o site http://www.acelerastartupamapa2025.avati.com.br para conferir o edital e preencher o formulário de inscrição.

“Queremos estimular o surgimento e a consolidação de negócios inovadores no Amapá, oferecendo uma trilha completa de capacitação, conexão com o mercado e acesso a especialistas de alto nível”, explica o gerente da Unidade de Inovação do Sebrae, Bruno Castro.

Voltado a estudantes, acadêmicos, empreendedores e startups em diferentes estágios de desenvolvimento, o programa ocorre no período de julho a novembro, com atividades online e presenciais em Macapá. A proposta é transformar ideias e projetos em modelos de negócios viáveis e sustentáveis, por meio de uma metodologia prática e imersiva, conduzida por especialistas de todo o país.

A iniciativa busca selecionar até 100 ideias, startups criadas individualmente ou em equipe, em fases de ideação, validação ou operação. Após a etapa inicial de capacitação online, os 30 projetos mais promissores seguem para o ciclo de pré-aceleração, com mentorias especializadas e atividades presenciais. O programa encerra com o Demo Day, quando os empreendedores apresentam suas soluções a uma banca de especialistas e potenciais investidores.

O programa será conduzido pela AVATI, uma das principais aceleradoras do Brasil, com atuação nacional e histórico de mais de 3 mil startups impulsionadas em 16 estados. A instituição traz ao Amapá uma metodologia prática e personalizada, já validada em diversos ecossistemas de inovação, com foco em tração, vendas e acesso ao mercado.

A ação é realizada pelo Sebrae, por meio do Projeto Startup Amapá, com apoio de parceiros como a Aceleradora AVATI, Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Governo do Estado do Amapá (GEA) e Tucuju Valley.

