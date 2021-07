Semsa abre pré-cadastro para vacinação contra Covid-19 de pessoas de 18 a 25 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou o cronograma de pré-cadastro e agendamento para a vacinação contra a Covid-19 das pessoas de 18 a 25 anos. O link já está disponível no site da Prefeitura de Macapá. A medida não altera a nova dinâmica de vacinação na capital, que usa como critério a idade e prevê o planejamento para disponibilização do imunizante.

“Essa iniciativa vem para dar mais agilidade na hora da vacinação, uma vez que não será necessário o preenchimento da ficha, pois as informações já estarão no sistema. Além disso, o sistema mostrará se a pessoa já iniciou o seu esquema vacinal, o que evitará que burlem a fila”, destaca a subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço.

Prazos

O pré-cadastro será feito através do site da Prefeitura de Macapá e está disponível até às 18h do dia 22 de julho, em https://macapa.ap.gov.br. Ao clicar no botão de acesso rápido ‘Pré-cadastro 18 a 25’, na aba principal do site, o usuário deverá inserir os dados pessoais. As informações serão confirmadas no momento da vacinação.

Após o fechamento deste prazo, a Semsa atualizará o banco de dados que servirá para o agendamento da vacinação. Este procedimento inicia às 14h da segunda-feira (26).

Confira o cronograma completo:

• Pré- cadastro: 20/07 (terça-feira) até as 18h de 22/07 (quinta-feira)

• Atualização do sistema:18h de 22/07 (quinta-feira) até as 14h de 26/07 (segunda-feira)

• Liberação para agendamento: a partir das 14h de 26/07 (segunda-feira)

