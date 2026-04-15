Governador Clécio Luís convoca 400 candidatos do cadastro reserva para reforçar última turma de soldados da Polícia Militar do Amapá

Chamada complementar visa o preenchimento das 450 vagas do Curso de Formação; total de convocados chega a 2.815 ao longo de todo o processo.

Por Winicius Tavares

Colaboração: Fabiana Figueiredo | Márcia Fonseca

O governador do Amapá, Clécio Luís, autorizou a convocação de 400 candidatos do cadastro reserva do concurso da Polícia Militar (PM/AP). A medida assegura o preenchimento de vagas remanescentes da quarta turma (T4), além de atender à solicitação do Comando da PM para a convocação complementar de outros 150 profissionais.

Com esta chamada, o Governo do Estado visa completar a quarta e última turma do certame de 2022, que prevê o ingresso de 450 candidatos no Curso de Formação. A ação reforça o compromisso da gestão com a recomposição do efetivo da corporação. Com este novo chamamento, o total de convocados ao longo de todas as etapas do concurso chega a 2.815 candidatos.

CONFIRA A LISTA DOS CONVOCADOS AQUI

“Assim como fizemos com o certame do Corpo de Bombeiros, tomamos essa decisão responsável para formar a quarta turma da Polícia Militar. Queremos ampliar a capacidade de resposta da corporação em todo o estado. Nosso compromisso é recompor o efetivo com planejamento, valorizando quem se preparou e assegurando mais proteção para a população amapaense”, destacou o governador Clécio Luís.

Inicialmente, 300 candidatos foram convocados para a quarta turma em janeiro. A nova convocação visa suprir o elevado número de eliminações, tanto na chamada inicial quanto nas reposições da atual Turma 4, atendendo à solicitação formal do Comando da Polícia Militar do Amapá. Com isso, busca-se iniciar o curso de formação com um número de candidatos o mais próximo possível das 450 vagas autorizadas, garantindo o pleno aproveitamento dentro dos limites legais e operacionais.

“O número apresentado para esta convocação considera o alto índice de eliminações nas etapas já realizadas. Por isso, a autorização inclui um quantitativo extra de até 150 nomes além da previsão inicial. Também é necessário considerar o cumprimento rigoroso das datas de cada fase, que exigem prazos específicos para execução, análise de resultados e abertura de períodos recursais”, reforçou a secretária de Administração, Cinthya Mendes.

Desde o início do concurso, o Estado tem avançado de forma consistente na formação de novos militares. Na primeira chamada, realizada em 2023, foram ofertadas 600 vagas, resultando na formação de 532 soldados em 2024. Ainda em 2024, a segunda turma contou com 500 vagas e igual número de convocados, formando 292 soldados em 2025.

Já a terceira turma, iniciada em 2025, ofertou 350 vagas. Atualmente, 344 alunos estão matriculados e em formação desde janeiro.

Os convocados passarão pelas etapas eliminatórias, que incluem Exame Documental, Avaliação das Capacidades Físicas (ACF), Exame de Saúde, Avaliação Psicológica e Investigação Social. O objetivo é garantir o ingresso do maior número possível de candidatos nas vagas autorizadas para o Curso de Formação da PM. A matrícula está condicionada à conclusão de todas as fases e à publicação dos resultados definitivos até 4 de julho de 2026.

O processo segue rigorosamente os critérios legais e administrativos, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). A Secretaria de Administração ressalta a impossibilidade de formação de uma quinta turma, considerando as restrições legais, o prazo de validade do concurso — que se encerra em 11 de outubro de 2026 — e entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A iniciativa busca garantir a eficiência do processo seletivo, a reposição adequada do efetivo da Polícia Militar e o cumprimento das normas legais vigentes, assegurando transparência e segurança jurídica em todas as etapas e consolidando a fase final da seleção.

Foto de capa: Max Renê/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...