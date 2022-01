1° Virada Cultural: Prefeitura de Macapá lança edital para credenciamento de artistas

Inscrições acontecem entre os dias 17 e 22 de janeiro de forma presencial e gratuita.

Com objetivo de fomentar a cultura local, a Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), lançou nesta quinta-feira (13) o edital 001 de 2022, que busca credenciar artistas macapaenses para a 1° Virada Cultural, acontecerá em comemoração aos 264 anos da capital amapaense.

Com o edital, os artistas e grupos artísticos podem pleitear a participação na programação do aniversário da cidade – no dia 4 de fevereiro. Os eventos pensados acontecerão em vários pontos da cidade com atividades culturais e de lazer.

Inscrições

As inscrições acontecerão de forma presencial e gratuita, a partir das 9h da segunda-feira (17), e seguem até o dia 22 de janeiro, na Fundação Municipal de Cultura, situada na Rua Eliezer Levy, 1610, Centro.

Para mais detalhes entre em contato no e-mail [email protected] ou ACESSE AQUI.

Naiara Milhomem

Fundação Municipal de Cultura

