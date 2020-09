Parceria entre Setap e RecargaPay elimina filas e garante benefícios aos usuários da meia-passagem e cartão cidadão

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) firmou parceria com a RecargaPay para que os usuários de ônibus possam recarregar seus cartões com comodidade e sem filas. O serviço entra em operação nas próximas semanas.

Os usuários poderão creditar valores no cartão apenas ao baixar o aplicativo “RecargaPay” e clicar no menu “cartão de Transporte” e depois em “Cartão Eletrônico SETAP (Macapá)”. O usuário será direcionado para a loja do aplicativo da RecargaPay, onde escolherá a forma de pagamento entre as opções de cartão de crédito, débito ou saldo na carteira digital, e o tipo de recarga como meia-passagem ou cartão cidadão.

Além da agilidade para a recarga, o cliente do novo serviço ainda tem diversas vantagens. Ao recarregar seu cartão com a RecargaPay, o usuário ganha um bônus no valor de R$10,00 na primeira compra ao fazer o cadastro com cartão de crédito. A cada nova recarga mensal de até R$20,00 pelo aplicativo, o cliente receberá 5% de cashback (dinheiro de volta) referente ao valor creditado.

Sobre RecargaPay

A RecargaPay é a fintech de pagamentos por celular líder no Brasil que alcançou mais de 3,5 milhões de usuários ativos por mês, anualizado. A empresa oferece diversos serviços pelo celular de forma totalmente gratuita. Com a missão de democratizar pagamentos móveis no país, oferece pagamento de contas e boletos em geral, recargas de celular para todas as operadoras, recargas de cartão de transporte em diversas cidades, vales-presentes para lojas online, transferência de dinheiro entre usuários de forma rápida (via QR Code, telefone ou email), compra de cartões Zona Azul Digital, cartão pré-pago e muitos outros. Tudo isso com exclusiva estratégia de oferecer cashback e não cobrar as tradicionais taxas extras, além de não exigir conta bancária.

Para aproveitar todos os serviços, o usuário pode escolher a forma de pagamento (cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária, boleto ou depósito), o que permite que tanto os bancarizados como os desbancarizados possam usufruir dos benefícios dos pagamentos móveis.

Fundada em 2010 por Rodrigo Teijeiro (CEO), Alvaro Teijeiro (CTO) e Gustavo Victorica (COO), a RecargaPay arrecadou, em suas duas rodadas de investimento, US$ 60 milhões em capital de risco de um grupo de investidores liderados por DN Capital, FJ Labs e mais de 100 investidores-anjo como AngelList, FundersClub, IFC, IDC, ATW e Venture City.

Ascom/Setap

