Lula Barbosa apresenta o show “Borboletas no Céu” em Belém no dia 18 de junho

Espetáculo reúne canções do novo álbum e clássicos da carreira em uma celebração da poesia, da memória e da esperança

O cantor e compositor Lula Barbosa estreia em Belém, no próximo dia 18 de junho, o espetáculo musical “Borboletas no Céu”, uma apresentação que promete emocionar o público ao unir música, poesia e sentimentos universais como amor, gratidão, reencontros e esperança.

O show acontece às 19h, no Auditório do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, um dos principais espaços culturais da capital paraense, dedicado à promoção de atividades artísticas e culturais.

Novo álbum inspira espetáculo sensível e emocionante

“Borboletas no Céu” nasce a partir do novo álbum de Lula Barbosa, desenvolvido em parceria com o músico e compositor João Pinheiro. O trabalho reúne canções inéditas que abordam temas ligados às experiências humanas mais profundas, criando uma atmosfera intimista e acolhedora.

No palco, as músicas ganham novas dimensões ao dialogar com os grandes sucessos que marcaram a trajetória do artista ao longo de mais de quatro décadas de carreira.

Segundo a proposta do espetáculo, as melodias surgem leves e delicadas, como borboletas em uma tarde de verão, conduzindo o público por uma jornada repleta de afeto, sensibilidade e brasilidade.

Mais de 40 anos dedicados à música brasileira

Com mais de 40 anos de carreira e mais de 20 álbuns lançados, Lula Barbosa consolidou-se como um dos nomes respeitados da música popular brasileira. Sua obra transita entre diferentes influências da cultura nacional, sempre marcada por letras poéticas e interpretações carregadas de emoção.

O espetáculo em Belém oferece ao público a oportunidade de revisitar momentos importantes dessa trajetória artística, ao mesmo tempo em que apresenta as novas composições que integram o álbum “Borboletas no Céu”.

Uma noite para ouvir, sentir e se emocionar

A apresentação promete ser uma experiência sensorial e afetiva, convidando os espectadores a mergulharem em histórias, lembranças e sentimentos que atravessam gerações.

Para os admiradores da música amazônida, o show surge como uma oportunidade de encontro com a arte em sua forma mais delicada e inspiradora.

Serviço

Show Musical “Borboletas no Céu” – Lula Barbosa (SP)

📅 Data: 18 de junho de 2026 (quinta-feira)

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Auditório do Sesc Ver-o-Peso, em Belém (PA)

Ingressos:

Trabalhador do Comércio: Gratuito

Dependente: Gratuito

Estudante: R$ 4,00

Conveniado/Empresário: R$ 4,00

Público em Geral: R$ 8,00

Classificação: Livre.

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