Prazo para inscrição em estágio no TJAP termina na próxima segunda-feira (6)

Seleção oferece bolsas de R$ 1.207,50 para estudantes de diversas áreas do ensino superior

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio de nível superior. Os interessados têm até 6 de julho, às 12h (horário de Brasília), para realizar gratuitamente a inscrição e a prova on-line pelo portal do CIEE.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.207,50, além de auxílio-transporte de R$ 81,40, para uma jornada presencial de cinco horas diárias (25 horas semanais). As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Jornalismo, Letras, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Publicidade e Propaganda, além de cursos da área de Tecnologia da Informação, entre outros.

Podem participar estudantes de bacharelado e licenciatura matriculados, no mínimo, no 4º semestre, e alunos de cursos tecnólogos a partir do 2º semestre.

O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, conforme a legislação vigente e as normas estabelecidas no edital.

Após o encerramento das inscrições, o gabarito provisório será divulgado em 7 de julho, com prazo para recursos no dia 8 de julho. A classificação provisória, o gabarito definitivo e as respostas aos recursos serão publicados em 24 de julho, enquanto o resultado final está previsto para 31 de julho.

O CIEE orienta que os candidatos preencham cuidadosamente o cadastro e mantenham as informações acadêmicas e de contato atualizadas, já que não será possível alterar os dados após o encerramento das inscrições.CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Serviço

16º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP)

Inscrições e prova on-line: até 6 de julho de 2026, às 12h (horário de Brasília)

Link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17053/detalhe

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