Projeto ‘CAPS Verão’ promove saúde mental e inclusão social por meio do lazer 

Usuários e equipe do Caps Gentileza celebram a vida e a saúde mental com um mês de atividades de lazer, integração e convivência.

Por Sávio Almeida

O Governo do Amapá iniciou, na manhã desta quinta-feira, 2, a programação do projeto “Caps Verão”, iniciativa voltada aos usuários acompanhados pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Gentileza e seus familiares. A abertura oficial marcou o primeiro dia de atividades com a apresentação do cronograma mensal, seguida por um aulão na piscina e um coffee break de acolhimento para os participantes.

Com uma proposta interdisciplinar desenvolvida pela equipe multiprofissional da unidade, a ação ocorre ao longo de todo o mês de julho, reunindo atividades terapêuticas internas e externas com o objetivo de fortalecer a autonomia, a reabilitação psicossocial e a socialização dos participantes para além do ambiente institucional.

A estratégia terapêutica prevê atividades alternadas, nas quais os usuários participam de oficinas e dinâmicas nas dependências do Caps, além de programações em espaços comunitários, culturais e ambientais de Macapá, ampliando as redes de apoio, fortalecendo os vínculos sociais e contribuindo para o combate ao isolamento.

Programação no mês de férias promove socialização e lazer entre usuários do serviço

Programação voltada ao bem-estar e à convivência

O cronograma do “Caps Verão” foi estruturado para aliar cuidados com a saúde física, expressão emocional e integração comunitária. A residente em Psicologia do Caps Gentileza, Talita Alves, explica que o cuidado integral oferecido pela instituição deve ultrapassar os limites da unidade para se consolidar de forma afetiva.

“A intenção da proposta é justamente trazer os usuários do serviço para participar de atividades lúdicas. O cuidado integral deve acontecer dentro da instituição e fora dela, para que eles possam usufruir de todos os momentos de lazer”, destaca a psicóloga.

Talita Alves, psicóloga residente do Caps Gentileza

Talita ressalta que a programação foi planejada especialmente para o período de férias.

“Nossa programação está bem diversificada, buscando aproximar ainda mais os nossos usuários e aproveitar o mês de julho. Contamos com a participação deles e de seus familiares”, afirma.

Para quem recebe atendimento diário, a iniciativa representa uma alternativa importante para a manutenção da saúde física e mental. O usuário do serviço Bruno Leonardo, de 32 anos, relata o impacto positivo da ação em sua rotina de tratamento e socialização.

“Aqui no Caps sempre tem a terapia, mas às vezes o paciente também precisa de momentos de alegria, de uma piscina, de jogar bola. É muito importante trazer essa programação de julho, porque, geralmente, durante as férias o paciente pode acabar entrando em crise. Com essas atividades, a gente consegue se distrair. É muito bom que o Caps esteja criando isso para a gente pela primeira vez”, celebra Bruno.

Bruno Leonardo, 32 anos, usuário do Caps Gentileza

Cronograma de atividades

7/07 (tarde): Festa Julina, com atividades recreativas, jogos cooperativos e roda de conversa;

14/07 (tarde): Oficina Receitas que Acolhem, com preparo coletivo de salada de frutas;

16/07 (manhã): Passeio ao Bioparque da Amazônia;

20/07 (tarde): Gincana Caps, no Ginásio Paulo Conrado;

22/07 (manhã): Caminhada orientada na Fortaleza de São José;

28/07 (manhã): Visita ao Parque Residência;

30/07 (tarde): Encerramento com a Tarde Musical Caps Verão.

Fotos: Rodrigo Abriu/Sesa

Agência de Notícias do Amapá

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