Desdobramentos da operação da PF iniciada em 2021 em Macapá

A operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, investiga esquema de corrupção referente ao ano de 2021. Conforme falou para a imprensa o próprio delegado que comandou as investigações, Mateus Calabresi.

“Importante relembrar, que a investigação que iniciou no ano passado, decorrente de denúncia de esquema, dando conta de suposto desvio de verbas federais, no que se refere, ali a verbas do Covid dentro da Secretaria Municipal de Saúde”. Pontuou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, nesta segunda fase da operação, os policiais voltaram a casa da ex-secretária de saúde de Macapá e atual assessora do prefeito Furlan, médica Karlene Lamberg, onde uma caminhonete foi apreendida.

Veja o vídeo do delegado da Polícia Federal que comandou a investigação, Mateus Calabresi.

