Brasil Sabor híbrido encerra com 105 mil visualizações e faturamento de R$ 450 mil em 9 dias

Com formato híbrido e números expressivos o Festival Brasil Sabor, encerra com forte impacto em negócios gerados e contínua transformação digital nas empresas da gastronomia amapaense. A coordenação do festival no Sebrae anuncia continuidade do App junto às empresas

Denyse Quintas

O 15º Festival Gastronômico Brasil Sabor, Edição Híbrida, encerra com a participação de 75 empresas de Macapá e Santana; 105.526 mil visualizações; 2.568 pedidos realizados pelo App; 7.752 clientes cadastrados e ativos no aplicativo específico do evento; e mais de R$ 450 mil em negócios. O circuito gastronômico reuniu Restaurantes; Buffets; Bares; Lanchonetes; Docerias; Hamburguerias; Churrascarias; e Sorveterias.

Sebrae

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares, a instituição tem uma parceria significativa com a Abrasel, e mais uma vez inédita, no formato híbrido, em meio a pandemia da Covid-19, conseguiram gerar resultados expressivos e garantiram negócios para as empresas da gastronomia local, e principalmente, a satisfação do público, que utilizou os recursos tecnológicos para adquirir produtos da gastronomia amapaense em 9 dias de evento. “Agradecemos especialmente aos parceiros que somaram com o Sebrae e com a Abrasel para esse resultado de sucesso do Brasil Sabor Edição Híbrida”, disse o presidente do CDE/Sebrae/AP, Iraçu Colares.

Destaque

Os melhores da gastronomia no Brasil Sabor Híbrido – Melhor restaurante – 313; Melhor cafeteria – Empório Café Postal; Melhor culinária amapaense – Amazonas Peixaria; Melhor gastronomia de bar – Bar do Vila; Melhor serviço de delivery – Mayumi Sushi; Melhor restaurante de gastronomia internacional – Confraria Semblano; Melhor pizzaria – Fornalha; Melhor Hamburgueria – Rústico Burger Beer; Melhor churrascaria – El Petry; Melhor Sorveteria – Santa Clara; Melhor panificadora – Bom Preço; Melhor restaurante de comida a quilo – Sagrada família; Batedeira de açaí – Açaí do Thony; Melhor doceria – Tatay Doces Gourmet; Melhor lanchonete – Divina Arte; e Melhor gastronomia inclusiva (funcional, v3gana ou vegetariana) – Nutryday.

Abrasel

Para o presidente da Abrasel no Amapá, Yukio Nagano, o evento oxigenou o setor que sofre em consequência da pandemia da Covi-19. “O festival foi positivo para as empresas do circuito gastronômico; fomentou a cadeia produtiva do estado; gerou empregos; e é uma estratégia para incentivar a população a consumir os alimentos prontos, chamados deliverys, pois com a pandemia do novo coronavírus os negócios caíram entre 80% e 90%”, declara o presidente da Abrasel no Amapá, Yukio Nagano.

“Nos últimos 15 anos, o Brasil Sabor tem se apresentado não somente como um evento gastronômico gerador de entretenimento para sociedade amapaense, mas como uma estratégia de fortalecimento do setor de alimentação fora do lar, de posicionamento de marca das empresas do mercado gastronômico e de impulsionador de receitas e do empreendedorismo”, explica o executivo da Abrasel, Sandro Bello.

Negócios

Vencedor do Melhor Prato do Festival Brasil Sabor Híbrido, o empresário Manoel Maciel, do Restaurante Delícias da Capytu, apresentou o filé da gurijuba com redução no tucupi e comercializou 580 porções, que corresponde a 232kg de gurijuba. “Minha experiência foi algo fora do comum, pude obter resultados impressionantes, foi uma experiência que precisou de técnica, conhecimento para elaboração desse prato, e sem dúvida, um momento ímpar para a gastronomia tucuju”, destaca o empresário Manoel Maciel.

Os empresários Eduardo e Tinale Jucá, da Tatá Pizzaria, venderam 579 pizzas de caranguejo, obtiveram um aumento de 45% no número de clientes novos, no período do Festival Brasil Sabor, na mesma ocasião, foram atendidos pelo Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) para a prototipação de novos produtos.

O empresário Valdes Bastos, faz referência à chef Ocinea Bastos e declara que essa foi a segunda participação da Empresa Delícias da Oci, no Festival Brasil Sabor, e destaca a importância pela visibilidade, pelo alcance de novos clientes, alavancagem nas vendas, e que o prato criado foi um sucesso, com 119 pedidos em 9 dias e que será incluído no menu do restaurante.

“Gratidão é a palavra para toda equipe da Abrasel e do Sebrae. A criação do festival e do app foram a vitrine que precisávamos para ganhar visibilidade e alcançar mais clientes nessa modalidade híbrida. Aprendemos muito, fizemos network, mais do que isso, nos conectamos com pessoas que estão na mesma causa que nós, na luta pela sobrevivência em meio à pandemia, e o festival só somou com a gente, fizemos novas parcerias, novos amigos e novos clientes”, declara o empresário Valdes Bastos, da Delícias da Oci.

A primeira Waffleria Delivery de Macapá, com inspiração que vem da Bélgica, com os famosos Waffles Belgas, a empresária da Amo Waffles, Elianey Farias, afirma que foram surpreendidos pela grande visibilidade que tiveram durante e após o festival. “Aumentamos nossa cartela de clientes e os fidelizamos. Para nós foi gratificante poder levar esse trabalho diferente e termos sido muito bem recebidos por todos”, finaliza a empresária da Amo Waffles, Elianey Farias.

Live

Na Live de encerramento, transmitida do Mercado Municipal, ponto turístico no centro da capital do Amapá, Macapá, apresenta vários destaques, entre eles, o Cantor da música regional Amadeu Cavalcante; Desafio dos Cheffs com as presenças da Chef Kátia Oliveira (vencedora do concurso prático Enchefs 2018 – reconhecida a melhor chef de cozinha no ano e vencedora do prêmio Dólmã 2018 – o Oscar da gastronomia nacional); e Chef Aldaleia Costa (vencedora do prêmio Dólmã 2020 – o Oscar da gastronomia nacional); Premiação Melhores da Gastronomia 2021; e Premiação do Prato Brasil Sabor 2021.

Festival

O Festival Brasil Sabor, ocorreu no período de 21 a 30 de maio, na edição nacional deste ano, com atendimento na modalidade híbrida e programações on line. A relação completa dos 75 participantes, assim como os pratos inscritos, poderá ser consultada no site: www.brasilsabor.com.br/estados/amapa e também pelo app Brasil Sabor, disponível nas lojas – Android https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.andremelo.brasilsabor – iOs https://apps.apple.com/br/app/brasil-sabor-delivery/id1518647730.

Investimento

De acordo com o gestor de projetos da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae no Amapá (UAC/CS), Rômulo Brasão, esse ano a instituição entrou como realizador do evento e destinou recursos para viabilização do projeto, com divulgação, material publicitário, aplicativo, equipe de apoio, gestão exclusiva durante o evento, transmissão das lives e cobertura jornalística.

“Após o evento serão feitas consultorias financeiras digitais, com apoio do Sebrae Nacional, com profissionais de mercado, especialistas no segmento de alimentação fora do lar. Ainda colocou à disposição as consultorias tecnológicas e capacitações de mercado”, informa o gestor de projetos da UAC/CS/Sebrae, Rômulo Brasão.

Coordenação

A coordenação do Festival Brasil Sabor, Edição Híbrida no Amapá, contou com a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae – Comércio e Serviço (UAC-CS), Conceição Mira e do gestor de projetos do Sebrae, Rômulo Brasão; e com o executivo da Abrasel, Sandro Belo.

Parceiros

Estiveram presentes no O Festival Brasil Sabor – Edição Híbrida, diretor-superintendente do Sebrae, Waldeir Ribeiro; diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo; representando o Governo do Estado do Amapá (GEA), secretária de Estado do Turismo, Rosa Abdon; representando a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), secretário da Macapatur, Benício Pontes; Casa do Sorveteiro representada pelo empresário, Uiliam Lourenço, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Yukio Nagano, executivos da Abrasel, Sandro Bello e Marianna Zampolo e o evento contou com o Patrocínio do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...