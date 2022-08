Hospital Universitário da Unifap iniciará abertura por etapas neste segundo semestre

O Hospital Universitário da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) iniciará suas atividades ainda no segundo semestre de 2022 de forma gradativa, com previsão inicial de abrir 10 leitos hospitalares no início de sua primeira etapa, chegando a 25 ao fim. Além dos leitos, o hospital também contará com cardiologia, pneumologia, dermatologia, nefrologia, infectologia, hematologia, neurologia, alergologia, endocrinologia e radiologia, além de serviços de apoio. Ele também contará com iniciativas de ensino, pesquisa e oferecerá residência médica. A abertura do hospital acontecerá em quatro fases, de acordo com planejamento organizado pela superintendência e gerência da instituição.

Atendimento referenciado

O Hospital Universitário é 100% Sistema Único de Saúde – SUS e oferecerá serviços de alta e média complexidade, por isso trabalhará com atendimento referenciado. Os pacientes serão atendidos inicialmente pelas unidades de atenção primária (UBS – Unidade Básica de Saúde, UPA – Unidade de Pronto-Atendimento e os hospitais da rede estadual do Amapá) e então serão encaminhados para o HU caso necessitem de acompanhamento mais complexo, como consulta com especialistas ou internação. As solicitações de consultas e leitos serão realizadas pela Central de Regulação de Consultas e Leitos da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Esse formato de atendimento prioriza os pacientes com maior necessidade de assistência à saúde, otimizando o trabalho dos profissionais assistenciais e evitando a formação de filas para o atendimento do público.

