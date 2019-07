Feira Itinerante de Mazagão acontece neste sábado (20)

Com o slogan ‘Um jeito fácil de vender e uma ótima forma de comprar’, o evento promove um circuito de comercialização com venda de confecções, calçados, bijuterias, brinquedos, artesanatos, decoração e produtos rurais com preços a partir de R$1 real

Isabel Ubaiara

O Sebrae no Amapá, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mazagão, realiza a Feira Itinerante de Mazagão, na orla do município, neste sábado (20), das 8h às 18h. O objetivo é fortalecer os grupos populares de empreendedores e produtores locais, afim de incentivar a cultura do empreendedorismo na comunidade.

De acordo com o coordenador da Agência do Sebrae em Santana e coordenador da feira, Iranei Lopes, o evento é um movimento comercial a céu aberto, que proporciona entretenimento e fortalece a economia local, com a venda de variados produtos a preços populares. “A feira representa uma alternativa de renda para a comunidade e estimula a cultura do empreendedorismo”, disse o coordenador da Agência do Sebrae em Santana e coordenador da feira, Iranei Lopes.

Ele explica, que após articulação com líderes da associação comercial e rural, que apresentaram uma proposta estratégica, de promover a feira na orla da cidade, pois no sábado o movimento maior, onde a maioria dos produtores e comerciantes comercializam seus produtos e a comunidade comparece.

Feira

A Feira Itinerante de Mazagão, conta com 16 expositores do segmento de comércio e quatro (4) produtores rurais; 10 expositores são do Município de Mazagão Novo e seis (6) do Município de Santana.

Confecção

São comercializados artigos de confecção novos e seminovos, como cintos, bolsas, cosméticos, perfumaria, recipientes de plásticos, artesanatos, calçados, bijuterias, brinquedos e decoração.

Produtores

Nos expositores dos produtores rurais, são comercializados farinha, banana, laranja, alface, cheiro verde, abóbora, melancia, goma de tapioca, pepino, limão e couve.

Parceiro

Para a Feira Itinerante de Mazagão, o Sebrae no Amapá conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Mazagão. A coordenação geral é da gerente de Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Célia Almeida.

