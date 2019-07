Estação Lunar Amapá/Guiana Francesa fortalece intercâmbio cultural entre cidades-irmãs

“É um prazer está aqui conhecendo o Amapá e fazendo parte desse intercâmbio cultural. A festa está linda e a organização impecável”, disse o pianista guianense Denis Lapassion. Ele foi uma das atrações de quinta-feira, 18, na Fazendinha, na Estação Lunar Amapá/Guiana Francesa. O evento selou a amizade e a cooperação entre as duas regiões.

A noite reuniu muitas famílias no balneário da Fazendinha e teve como convidados especiais o prefeito de Kourou, François Ringuet, junto com os vice-prefeitos Jean Robert Chocho e Gilles Dufail. “Essa parceria é muito importante para nós, da Guiana. É um fomento para nossos artistas e uma grande oportunidade de estreitarmos os laços. A festa está linda e só temos a agradecer”, disse François Ringue.



As atrações musicais, a gastronomia e as exposições divertiram o público amapaense. A professora Elda Fernandes amou a festa. “Essa iniciativa é maravilhosa. A organização está impecável. Eu vejo idosos, crianças, jovens, enfim, famílias inteiras vindo se divertir nessa tranquilidade e nessa festa linda”, frisou.

Para uns, a Estação Lunar também é oportunidade de ganhar uma renda extra nesta época do ano, como a empreendedora Paula Rabelo, que comercializou bijuterias. “Já vim comercializar outras vezes, mas a gente percebe que é um público lindo, receptivo e com bom gosto. As vendas estão boas e a expectativa é sempre a melhor”.

Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, o Macapá Verão, além de tradicional, já está presente no calendário do povo amapaense. “Essa é uma festa que a população vem prestigiar, dançar, comprar e se divertir. Preparamos com todo carinho e firmamos uma amizade linda com a Guiana Francesa, tanto é que já somos cidades-irmãs”.

Cássia Lima

