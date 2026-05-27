Corregedoria do MPF realiza escuta no Amapá em 11 de junho

A população poderá fazer elogios e reclamações sobre a atuação de membros do MPF no Amapá

A Corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) vai disponibilizar, no dia 11 de junho, um canal on-line para receber sugestões, elogios, reclamações ou críticas sobre a atuação dos Procuradores da República no estado do Amapá. Os atendimentos serão realizados das 10 horas às 16 horas, pelo corregedor auxiliar. Os interessados devem agendar a reunião até as 18 horas do dia 10 de junho, pelo e-mail prr1-correg@mpf.mp.br.

O atendimento ao público faz parte da programação da correição ordinária realizada anualmente em todas as unidades do MPF espalhadas pelo país. Entre os objetivos da atividade estão os de verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do MPF no exercício de suas funções e o cumprimento de suas obrigações legais.



Mais informações sobre a correição ordinária no MPF no Amapá podem ser obtidas pelo e-mail prr1-correg@mpf.mp.br ou pelo telefone (61) 3317-4631.

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