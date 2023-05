Acompanhe a programação da 17ª Edição do festival Brasil Sabor

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel/AP), com o apoio do Governo do Estado do Amapá (GEA), Crítica Gastronômica Tucuju e Associação Brasileira de Chefs de Cozinha (Abrachefs), realizam a 17ª Edição do Festival Brasil Sabor com o tema ‘Cores Brasileiras, Sabores do Meio do Mundo’. O evento acontece no estacionamento da Sede do Sebrae em Macapá, no período de 18 a 21 de maio, das 18 às 23h. A degustação terá preço único de R$ 25 reais.

Programação

Data: 18 de maio de 2023 – Quinta-Feira

Palco Tucupi

Hora: 19h – Cerimonial abertura

Hora: 19h50 – Foto dos chefs de cozinha

Hora: 20h – Deize Pinheiro

Hora: 22h – Premiação dos vencedores do concurso gastronômico Abrachefs nas categorias Pizzaiolo e Pâtisserie

Stands gastronômicos: 25 opções de degustações ao preço de R$ 25,00

Concurso Gastronômico de Chefs de Cozinha – Abrachefs

Categoria Chef Pizzaiolo

Hora: 18h

1º finalista: Chef Tássio Calins

“Ahhh, Carí!”: Massa Napolitana, molho a base de camarão regional, queijo regional, azeite e alho, coberto com uma farofa de piracuí e cubos de queijo de búfala, trouxinhas de jambu embebidas em tucupi e molho tarê.

Hora: 19h

2º finalista: Chef Monique Valente

“Pororoca”: Pizza fina e crocante recheada com pipocas empanadas de camarão rosa com tapioca granulada, cama de muçarela, creme de queijos e geleia agridoce levemente picante.

Jurados oficiais:

Alexandre Teixeira (Presidente do júri)

Narjara Bitencourt

Marcos Faustino

Alexandre Sarmento

Marcelo Bertolucci

Categoria Chef Patisserie

Hora: 20h

1º finalista: Chef Vitória Peixe

“Tartelete de Cupulate”

Torta a partir de chocolate de cupuaçu, o cupulate. Várias camadas de um só fruto em diferentes texturas, sabores e intensidades.

Hora: 21h

2º finalista: Cássio Balieiro

“Ararajuba”: Sorbet de manga, espuma de hortelã e cumble de castanha do Pará.

Jurados Oficiais:

Priscila Melo (Presidente do júri)

Clara Vieira

Elma Teles

Rodrigo Sales

Vinicius Trindade

Oficina de culinária kids: Mini chefs

Chef Cibelle Iglesias

Hora: 19h30 – 1ª turma 20 participantes

Hora: 21h – 2ª turma 20 participantes

Feirinha de artesanato gastronômico

Hora: Das 18h às 23h

Cerâmica Maraca e Cunani, madeira, café de açaí, molhos de pimenta com sabores regionais, Vinho de Açaí e Louças do Maruanum

Data: 19 de maio de 2023 – Sexta-Feira

Palco Tucupi

Hora: 19h – Tani Leal

Hora: 21h – Patrícia Bastos

Hora: 22h – Premiação dos vencedores do concurso gastronômico Abrachefs na categoria Chef Burger

Stands gastronômicos: 25 opções de degustações ao preço de R$ 25,00

Concurso Gastronômico de Chefs de Cozinha – Abrachefs

Categoria Chef Burger

Hora: 18h30

1º finalista: Chef João Santos

“Suprimo”: Blend de carnes suínas entremeado com maniçoba cozida, lend de queijos regionais e pão de macaxeira.

Hora: 19h30

2º finalista: Marcelo Souza

“Luamare”: Pão de burger com castanhas, blend de peixe (filhote) e camarão rosa, empanado e frito, muçarela, salada de alface e tomate. Acompanha maionese de limão e geleia artesanal de jambu com pimenta da região.

Jurados oficiais:

Rafael Salviano

Franco Montoril

Alexandre Sarmento

Victor Souto

Edgar Hage

Oficina de culinária kids: Mini chefs

Chef Cibelle Iglesias

Hora: 19h30

1ª turma 20 participantes

21h 2ª turma 20 participantes

Feirinha de artesanato gastronômico

Hora: Das 18h às 23h

Cerâmica Maraca e Cunani, madeira, café de açaí, molhos de pimenta com sabores regionais, Vinho de Açaí e Louças do Maruanum

Data: 20 de maio de 2023 – Sábado

Palco Tucupi

Hora: 19h – Anthony Barbosa

Hora: 20h Prêmio Melhores da Gastronomia: 20 segmentos (Melhor restaurante, Melhor cafeteria, Melhor doceria/confeitaria, Melhor lanchonete, Melhor hamburgueria, Melhor sorveteira, Melhor culinária amapaense, Melhor Franquia, Melhor comida a quilo, Melhor gastronomia internacional, Melhor pizzaria, Melhor gastronomia saudável, Melhor gastronomia oriental, Melhor delivery, Melhor bar, Melhor panificadora/padaria, Melhor buffet de eventos, Melhor Carta de Vinhos, Melhor Carta de Drinks e Coquetéis, e Melhor atendimento).

Hora: 22h Premiação dos vencedores do concurso gastronômico Abrachefs na categoria Coquetelaria

Stands gastronômicos: 25 opções de degustações ao preço de R$ 25,00

Concurso Gastronômico de Chefs de Cozinha – Abrachefs

Categoria Coquetelaria

Hora: 19h

1º finalista: Bartender Lucas Uchoa

“El Dorado”: Rum carta Blanca, licor bizantino, geleia de cupuaçu, siciliano e coentro. Servido com um biscoito de castanha e mel.

Hora: 20h

2º finalista: Bartender Thiago Braga

“Esfinge amazônica”: a base de 03 ingredientes que representam a diversidade do nosso povo: café, amapancs e castanha do Brasil.

Hora: 21h

3º finalista: João Ícaro

“Ribeirinho”: Homenageia nossa cultura alimentar, nosso aclamado açaí com camarão. A base de cachaça envelhecida, néctar de abacaxi, limão tangerina, crosta de camarão seco defumado e fermentado de açaí.

Oficina de culinária kids: Mini chefs

Chef Cibelle Iglesias

Hora: 19h30 – 1ª turma 20 participantes

Hora: 21h – 2ª turma 20 participantes

Feirinha de artesanato gastronômico

Hora: Das 18h às 23h

Cerâmica Maraca e Cunani, madeira, café de açaí, molhos de pimenta com sabores regionais, Vinho de Açaí e Louças do Maruanum

Dia 21 de maio de 2023 – Domingo

Palco Tucupi

Hora: 19h – Cerimonial de encerramento

Hora: 20h – João Amorim

Hora: 22h – Premiação dos vencedores do concurso gastronômico Abrachefs na categoria Chef de Cozinha

Stands gastronômicos: 25 opções de degustações ao preço de R$ 25,00

Concurso Gastronômico de Chefs de Cozinha – Abrachefs

Categoria Chef de Cozinha

Hora: 19h

1º finalista: Chef Manoel Maciel

“Peconha” Filé de filhote ao molho de pupunha com tucupi, banana da terra, manga e castanha servido na cuida de beringela.

Hora: 20h

2º finalista: Chef Soraia Martins

“Meu Peixe”: Filé de peixe com pimentões salteados e arroz cremoso de pupunha.

21h 3º finalista: Fabrício Pires

“Sonho Ribeirinho”: Peixe filhote ao creme de castanha do Brasil, mousseline de banana da terra, paçoca de camarão, “torresmo” de pele de pirarucu, picles de maxixe e tuille de açaí.

Oficina de culinária kids: Mini chefs

Chef Cibelle Iglesias

Hora: 19h30

1ª turma 20 participantes

Hora: 21h

2ª turma 20 participantes

Feirinha de artesanato gastronômico

Hora: Das 18h às 23h

Cerâmica Maraca e Cunani, madeira, café de açaí, molhos de pimenta com sabores regionais, Vinho de Açaí e Louças do Maruanum.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...