Diocese de Macapá promove seminário sobre a Laudato Sí, Encíclica do Papa Francisco, e Repam

Entre os dias 22 de agosto e 02 de setembro, das 9h às 11h30, de segunda a sexta-feira, estarão abertas as inscrições para o Seminário Laudato Sí e Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), promovido pela Diocese de Macapá em parceria com outras instituições católicas e educativas. Os locais de inscrições, em Macapá, são a sala da Pastoral da Comunicação (Pascom), no Centro Diocesano de Pastoral, na avenida Padre Manoel da Nóbrega, número 1000, bairro Jesus de Nazaré, e também no Laboratório Pedagógico de Química, na Universidade Estadual do Amapá (UEAP), na avenida Presidente Vargas, centro.

O seminário vem sendo realizado em vários estados da Amazônia e na capital do Amapá ocorrerá nos dias9, 10 e 11 de setembro/ 2016, naUEAP,Campus I, na av. Presidente Vargas. O público-alvo são estudantes concluintes do Ensino Médio e universitários/as da comunidade acadêmica, com o objetivo de despertar a responsabilidade da população, em especial da juventude, pelas atividades econômicas e sociais da região e grandes questões ambientais da nossa Casa Comum. A carga-horária será de 15 horas, com investimento de 10 reais e direito a certificado.

“O Papa Francisco brindou os católicos e todas as pessoas de boa vontade com a Carta Encíclica “Laudato Sí” sobre o cuidado da Casa Comum. Motivada pela Carta do Santo Padre e pela realidade própria do Estado do Amapá, a Diocese de Macapá está organizando um seminário sobre as questões sócio-econômicas e ambientais desta terra “Tucujú”, destaca Dom Pedro Conti, bispo de Macapá.

De acordo com Dom Pedro Conti, “o público alvo do nosso Seminário será, principalmente, a juventude, por confiarmos na sensibilidade dela a respeito das questões ecológicas do planeta e também por acreditar na urgente necessidade de transformação das relações entre os seres humanos e o ambiente que criamos, com a nossa tão badalada civilização do consumo e do desperdício”.

Contatos: 981397816 (WhatsApp) Magda Pantoja, e Oscar Filho (Pascom) – 991035805 (WhatsApp) e 981131734

PROGRAMAÇÃO

1º Dia: 9/9/2016 – Sexta-feira

Horário: 18h

Local: Auditório da UEAP

Momento cultural com a cantora Brenda Melo.

Abertura: Dom Pedro e Dr. Perseu – Reitor da UEAP

Mesa-redonda: “O olhar da comunidade sobre o meio ambiente amapaense”.

2º Dia: 10/9/2016 – Sábado

Horário: 8h às 10h

Local: auditório da UEAP

Painel: Saneamento básico e recursos hídricos no Estado do Amapá.

§ Profº. Dr. Daímio Chaves Brito – UEAP

§ Ma. Elane Cunha – Doutoranda PPGBIO/UNIFAP

§ Professora Ma. Gláucia Maders

§ Promotora Ivana Cei – MP/AP

Horário: 10h às 10h30min – Intervalo

Horário: 10h30min às 12h30min

Painel: Qual o futuro do Amapá? Grandes projetos econômicos e reflexos socioambientais.

§ Professor Dr. Ricardo Ângelo Pereira – UNIFAP

§ Professora Drª Cláudia Chelala – UNIFAP

§ Promotor Marcelo Moreira – MP/AP

Horário: 12h30min às 14h30min – Almoço

Horário: 14h30min às 17h30min

Local: salas da UEAP

Oficinas temáticas, prática de atividades e proposições de soluções.

Teológica – Bíblia e a Natureza na Laudato Si’ do Papa Francisco – Dom Pedro José Conti e Profª. Ma. Marlene Vilhena. Reciclagem de óleo de cozinha, fabricação de sabão e reciclagem de pilhas e baterias – Acadêmicos do Pibid/Curso de Química-UEAP. Populações indígenas e questões ambientais no Amapá – Profª Dra. Cecília Bastos. Tráfico humano nas fronteiras do Amapá – Drª Talita Pontes e Profº Me. Benedito Alcântara. Agricultura orgânica e o desenvolvimento sustentável –EMBRAPA. Energia renovável – Professor Me. Coracy Fonseca. Agronegócio e os riscos futuros – Bel. Direito Hannah Cavalcante e Dr. Nagib Melem-EMBRAPA. Inefetividade do poder de polícia ambiental no Amapá – Juiz Carlos Fernando Ramos. Territorialidade quilombola – Profª. Esp. Suanny Semblano e Profª. Drª. Piedade Videira. Mudanças climáticas – Cáritas e CNS. Projeto lixo que vale – SEMA . A realidade sócio-econômica-ambiental à luz da Laudato Si / REPAM –Roberto Malvezzi (Gogó).

3º Dia: 11/9/2016 – Domingo

Horário: 8h às 10h

Local: Auditório da UEAP

Painel: Migração humana: refugiados ambientais e tráfico de pessoas.

§ Profª Drª. Talita Pontes

§ Profº. Dr. Manoel Pinto

§ Profº Dr. Joseph Handerson – UNIFAP

§

Horário: 10h às 10h20min – Intervalo

Horário: 10h20min

REPAM – Rede Eclesial Panamazônica: Fonte de vida no coração da Igreja da Amazônia – Pe. Dott.

Horário:11h30min

Apresentação das conclusões do seminário e proposições.