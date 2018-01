Amapá e Pará se unem para combater roubo e furto de gado

A Associação de Criadores do Amapá estima um prejuízo de 50 milhões de reais entre 2015 e 2016 com o roubo e furto de gado. Já no município de Chaves, no estado do Pará, por exemplo, a perda anual é de cerca de 8 milhões. Para criar estratégias de combate à essa prática, os dois estados se uniram e promoveram um encontro em Macapá nessa quarta-feira.

O evento foi organizado pela Diagro e pela Adepará, que são asAgências de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá e do Pará, e contou com a participação de pecuaristas e órgãos públicos dos dois estados.

Entre as ideias sugeridas no encontro estão a criação de delegacias especializadas, aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar nas regiões e o estabelecimento de um Protocolo de Intenções entre todas as entidades envolvidas no controle sanitário dos dois Estados.

Em agosto está prevista a realização de um Fórum em Chaves para avaliar o que avançou desde essa primeira reunião e planejar novas ações.

