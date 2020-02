4ª edição da Remada Ecológica alia esporte, turismo e desenvolvimento econômico

A Prefeitura de Macapá realizou no último sábado, 1º de fevereiro, a 4ª edição da Remada Ecológica. O evento esportivo ocorreu na orla do Jandiá e faz parte da programação dos 262 anos da cidade.

De acordo com o prefeito Clécio Luís, a programação tem como objetivo divulgar o esporte e atrair o turismo. “Temos uma orla linda, com o maior rio do mundo, o Amazonas, onde, constantemente, todos os fins de semana, acontece a prática da remada do kit surf. E não só aqui. No Jandiá, temos no Igarapé da Fortaleza, no Curiaú e em vários outros lugares de nossa cidade. E a intenção de incluir no cronograma de aniversário da cidade é para atrair, por meio do esporte, o turismo e o desenvolvimento pelas atividades econômicas em torno do esporte”, destacou.

Quem também esteve por lá foi o nadador Emílio Dias, que falou sobre a sua emoção em participar da programação. “Tive problemas com o álcool durante 28 anos, e o esporte me trouxe a vida novamente. Hoje estou conhecendo o mundo pela natação e é uma emoção poder nadar no majestoso rio Amazonas”, contou.

Além da prática do remo, kit surf, a programação contou também com outras atividades como aulas de zumba, massoterapia, contação de história para crianças e comercialização de produtos artesanais, além de shows dos artistas Moisés Sandino e grupo “Os Pinducos”.

As comemorações aos 262 de Macapá continuam até 4 de fevereiro, encerrando com a apresentação do artista nacional Diogo Nogueira.

