Sebrae e lideranças do Leste do Amapá debatem desenvolvimento regional em Itaubal

O território recebe abertura do Programa LIDER e inicia construção de uma Agenda de Desenvolvimento

Isabel Ubaiara

De Itaubal/AP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promoveu em Itaubal/AP, a abertura do Programa Territórios Empreendedores – LIDER Região Leste, o primeiro de oito encontros. O encontro ocorreu na Secretaria Municipal de Cultura do município, nos dias 22 e 23 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A iniciativa, gratuita, tem como objetivo mobilizar lideranças locais, potencializar vocações produtivas, fortalecer a governança regional e construir, de forma participativa, uma Agenda de Desenvolvimento para o território. Com a expansão do programa, a metodologia passará a contemplar 13 municípios do amapaenses.

A gestora do Programa LIDER do Sebrae no Amapá, Deuzanira Brito, ressalta a relevância da iniciativa, que já está presente em diversos municípios do estado e em outras regiões do país, destacando ainda, o engajamento de prefeitos e lideranças locais na solicitação e execução do programa.

“O Programa envolve diferentes setores da sociedade e tem como propósito a construção de uma agenda de desenvolvimento regional elaborada pelas próprias comunidades. O papel de cada participante na identificação de soluções para os desafios locais é fundamental; por isso, registro meu agradecimento a todos os envolvidos e reforço o convite para que sigamos unidos, colaborando para o fortalecimento e o sucesso desta iniciativa”, afirmou Deuzanira Brito.

Para o prefeito do Município de Itaubal, Jaisom Picanço, o encontro, promovido pelo Sebrae, representa um momento importante para a discussão de ideias e o fortalecimento de parcerias, visando o desenvolvimento do empreendedorismo e do turismo na região.

“Reconhecemos o potencial de nosso município e a necessidade de buscar alternativas para o crescimento econômico, especialmente diante dos desafios enfrentados pelos municípios menores do estado do Amapá”, destacou o prefeito Jaisom Picanço.

O presidente da Câmara Municipal de Itaubal e vereador, Cleisiel Ferreira, parabenizou o município de Itaubal por abraçar essa oportunidade de construir uma agenda voltada ao empreendedorismo, ao turismo, ao setor cultural e à economia criativa.

“Precisamos potencializar essas áreas, pois nossa região já possui todas essas riquezas. Por meio dessa agenda de desenvolvimento, poderemos ampliar as oportunidades, gerar trabalho, renda e fortalecer o crescimento local. É uma grande satisfação poder contar com o apoio do Sebrae nesse processo”, disse Cleisiel Ferreira.

Encontro

Durante os dois dias de atividades, o encontro reuniu mais de 40 participantes e foi conduzido pelos consultores do Sebrae Nacional, Arnaldo Júnior e Thereza Sotero. A programação incluiu dinâmicas de integração, como a construção coletiva de um mapa de qualidade, ferramenta que permitiu aos presentes se apresentarem, compartilharem experiências e fortalecerem conexões. Também foi realizada uma roda de conversa, promovendo diálogo aberto e troca de ideias sobre os desafios e oportunidades da região.

Programa

O conceito de território empreendedor adotado pelo Sebrae considera a identidade social, cultural e econômica de cada região, estimulando a construção de políticas públicas e projetos estruturados para garantir resultados duradouros. A experiência é inspirada nos aprendizados do programa LIDER – Lideranças para o Desenvolvimento Regional e nas práticas do Cidade Empreendedora, que desde 2006, após a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ampliaram o ambiente favorável aos pequenos negócios no Brasil.

Coordenação

O Programa LIDER é coordenado pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT), Célia Cardoso, e pela gestora de projetos do Sebrae, Deuzanira Brito, com participação de representantes das prefeituras e câmaras municipais que atuam como parceiros estratégicos para a consolidação do programa.

Estiveram presentes no lançamento do Programa LIDER – Região Leste do Amapá a gestora do Sebrae no estado, Deuzanira Brito, além de autoridades locais. Representando o Legislativo municipal de Itaubal, participaram os vereadores Darliete Tavares Palmerim, Diene Tavares Paz, Ester Cândida e Maria Helena dos Reis Santos. Também marcaram presença a secretária municipal de Educação, Karla Palha; a secretária de Assistência Social, Shirley Maria Chaves Barra; a secretária especial de Governo, Rosiemere dos Santos; a secretária de Cultura, Iracy dos Santos Maia; o secretário de Esporte e Lazer, Ailton Bruno Liberato Cruz; a secretária de Meio Ambiente e Turismo, Francimara Paz; o advogado Doriedson Marques Costa; o professor e presidente da academia de artes, letras e história do município de Itaubal, Alan Dias; presidente da Associação dos agricultores assentados do municípios de Itaubal, Maria Moraes; Empreendedores locais, lideranças do setores de economia criativa, e da produção associada ao turismo.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...