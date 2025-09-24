Operação Amapá Verde já combateu 70 focos de incêndios florestais em um mês de atuação no estado

Além do trabalho operacional, já aconteceram 365 ações de prevenção, que incluíram palestras, reuniões e visitas às comunidades, com um alcance de mais de 5 mil pessoas em diferentes municípios.

Em um mês de execução, a Operação Amapá Verde, realizada pelo Governo do Estado e coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar, já apresenta resultados expressivos no enfrentamento aos incêndios florestais e na promoção de ações preventivas.

Até o momento, foram registrados 70 combates a incêndios florestais, além de 365 ações de prevenção, que incluíram palestras, reuniões e visitas às comunidades. As iniciativas já alcançaram mais de 5 mil pessoas diretamente em diferentes municípios do estado.

A “Amapá Verde”, que iniciou em 21 de agosto e segue até dezembro deste ano, ou até o fim do período de estiagem, objetiva fortalecer a presença dos militares em campo, reforçando tanto o combate quanto a conscientização das pessoas das localidades, de forma a proteger vidas, propriedades e o meio ambiente. Ao todo, a operação será composta por 12 ciclos, com trocas de equipes a cada 10 dias.

A operação conta com bases instaladas em Laranjal do Jari, Mazagão, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Tartarugalzinho, Amapá e Itaubal, cobrindo áreas estratégicas onde há maior incidência de queimadas. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, o município de Tartarugalzinho segue liderando o número de ocorrências.

Atualmente, no quarto ciclo da operação, que acontece até o dia 30 de setembro, 67 militares estão mobilizados em campo, atuando de forma integrada e permanente para reduzir os riscos e impactos do fogo nessas regiões.

Cuidados no período da estiagem

O período de estiagem e o calor do verão amazônico aumentam o risco de queimadas e incêndios florestais, além de intensificar problemas respiratórios causados pela fumaça. Para proteger a saúde das pessoas, o meio ambiente e a segurança das comunidades, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá orienta:

Evite atear fogo em lixo, terrenos baldios ou áreas de vegetação;

Não jogue bitucas de cigarro às margens de rodovias e terrenos;

Hidrate-se bastante e mantenha os ambientes arejados;

Proteja crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, pois são os mais afetados pela fumaça;

Em caso de fogo ou fumaça suspeita, ligue imediatamente para o 193.

Agência de Notícias do Amapá

