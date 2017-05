Cantora amapaense Ariel Moura se apresenta em São José do Rio Preto

A cantora amapaense Ariel Moura realizará no dia 23 de junho, no espaço cultural independente Casa das Janelas, em São José do Rio Preto (SP), show intimista. Acompanhada pelo músico e produtor musical Hian Moreira e pelo músico e compositor paulista André Fernandes, Ariel apresentará um repertório de músicas conhecidas do público do Norte, composições autorais e sucessos consagrados por outros profissionais.

O roteiro mistura músicas de compositores nortistas como Zé Miguel (“Pérola Azulada” e “Jeito Tucuju”) e Enrico Di Miceli, canções de artistas que marcaram sua trajetória, e autorais que vão estar no CD da cantora. As inéditas “O viajante” (Hian Moreira e João Amorim), “Cor de Rosa” (André Fernandes e Italo Lencker), “Q” (André Fernandes e Bárbara), “Tenho você que me tem” (Enrico Di Miceli e Jorge Andrade), e Samba de Amor (Hian Moreira e Higo Moreira), também farão parte do repertório.

Aos 20 anos, a cantora ficou conhecida do grande público ao representar o Amapá na edição 2017 do programa The Voice Brasil, exibido pela Rede Globo. Na ocasião ela interpretou as músicas “Encontros e Despedidas”, de Milton Nascimento, e Samarina, de Wilson Simonal conquistando um lugar no time de Carlinhos Brown.

Nascida no município de Macapá, a participante é filha de um percussionista e de uma professora de arte e começou a cantar aos oito anos. Com 17, se profissionalizou e vive hoje de música, fazendo shows pelos municípios do Amapá e em outros estados.

Acabei de completar 21 anos e já tenho uma história pra contar, disse Ariel Moura: “O The Voice foi um divisor de águas na minha carreira. Tenho oportunidade de viajar para outros lugares, e atravessar fronteiras fazendo o que amo, que é cantar. No show que faremos em Rio Preto terei mais uma vez, a oportunidade de mostrar o que o Amapá tem para o Brasil”, declarou Ariel.

Serviço

Para conhecer melhor o trabalho de Ariel Moura visite suas redes sociais:

@arielcantora no Facebook

no Twiter

no Instagram

no Snapchat

Curtir isso: Curtir Carregando...