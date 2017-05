Espetáculo circense Palafita é atração no ultimo dia do Aldeia de Artes Sesc

Kellven Vilhena

Como parte do XII Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta, o projeto Palco Giratório terá sua atividade de encerramento nesta sexta-feira (26) com o espetáculo Palafita do grupo Fuzuê de Fortaleza (CE) às 20h no Teatro das Bacabeiras, com entrada gratuita.

“Palafita” trata de uma proposição de equilíbrio entre dois corpos, ora sobre mãos e pés, ora reconstruindo formas de estar no outro. O trabalho cria a subjetividade da proteção, uma maneira de habitar os terrenos não estáveis da condição humana. A classificação é de 16 anos.

O Palco Giratório celebra seus 20 anos em 2017, e é reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, intensificando a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros, em todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior, desde 1998. Muitos desses espetáculos dificilmente encontrariam, sem o apoio do Sesc, viabilidade comercial para apresentações nas diversas regiões do país.

Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta

Artes cênicas, música, dança e tradição seguem em mais uma edição Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta que em 2017 ocorre no período de 19 a 26 de maio em Macapá.

Promovido pelo Sistema Fecomércio por intermédio do Sesc Amapá, o XII Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta irá promover apresentações artísticas gratuitas, além de percorrer escolas públicas através de itinerância com grupo de tradição (Marabaixo e Batuque) em uma verdadeira maratona cultural.

As ações servem para oportunizar as produções artísticas e alavancar o cenário cultural amapaense promovendo e difundindo sempre o direito de participação e acesso à cultura.

Veja a programação de encerramento do XII Aldeia de Artes:

26 de Maio

Local: Espaço Recreativo Sesc Araxá

9h – Espetáculo: Divertssiment – Grahan Cia. De Dança

Local: Teatro das Bacabeiras

20h – Espetáculo Palco Giratório – “Palafita” – Grupo Fuzuê – Fortaleza (CE)

Entrada Franca – Classificação: 16 Anos

Local: Sesc Centro

21h – Encerramento com Shows Musicais

Ariel Moura

Brenda Melo

Grupo Bandaia

Classificação: Livre.

Curtir isso: Curtir Carregando...