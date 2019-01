Percentual de aumento do ICMS para veículos no Amapá pode ficar em 12%

Se em alguns estados do país a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para veículos automotores pode aumentar para 17% ou até 18%, no Amapá o percentual deve se manter em 12%.

Em 31 de dezembro de 2018 terminou o convênio, que já durava 20 anos, entre o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e o setor automotivo, que mantinha o imposto em 12% em todo o país.

Sem o acordo, o imposto deve aumentar no prazo de 90 dias.

No entanto, no Amapá, a manutenção do percentual de 12% é garantida por lei e regulamentada por decreto, enviada ao Confaz e validada pelo órgão.

O governo do estado informou que busca, no Confaz, a manutenção do preço da passagem do transporte público em patamares razoáveis, com a isenção do ICMS sobre o óleo diesel para o transporte público.

O benefício foi suspenso em 31 de dezembro de 2018.

EBC