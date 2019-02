Ação identifica invasão em Área de Preservação Ambiental em Macapá

Na manhã desta sexta-feira, 8, fiscais da Prefeitura e Macapá, com o apoio da Guarda Municipal, notificaram pessoas que estavam invadindo a Área de Proteção Ambiental (APA) localizada no bairro Jardim Marco Zero. A denúncia, feita por munícipes, foi de que elas estariam cortando a vegetação existente no local e construindo casas.

Cinco novas casas foram identificadas na área, avançando para dentro da APA. Fiscais das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semam) e Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh) notificaram os ocupantes e deram o prazo de 24 horas para que as construções fossem retiradas do local.

“Recebemos a denúncia de um munícipe que mora na proximidade da área e enviamos nossos fiscais para fazer a verificação. A prefeitura tem atuado constantemente no monitoramento das APAs, para combater as invasões e desmatamento desses locais, pois a ocupação causa muitos transtornos, principalmente no período de chuva, causando alagamentos em diversos pontos da cidade, já que são áreas de vazão natural”, conta o titular da Semam, Márcio Pimentel.

Aline Brito