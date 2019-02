No Pará, um aplicativo vai ajudar na coleta seletiva do lixo

Aplicativo desenvolvido por estudantes da Universidade Federal do Pará pretende facilitar a coleta seletiva de lixo em Belém.

O aplicativo Awa Online tem foco na população, empresas e condomínios, que podem entrar em contato facilmente com cooperativas parceiras da nova tecnologia.

A ferramenta já está disponível para cadastro de usuários e trabalhadores de coleta seletiva.

Os desenvolvedores Fátima Ferreira, Landara Mendes e Wanderlei Aleixo são alunos do curso de Tecnologia em Produção Multimídia e tiveram a orientação dos professores John Fletcher e Rodrigo Genu.

A ideia surgiu a partir da necessidade de explicar o ciclo do lixo na região metropolitana da capital paraense, observada pelos estudantes na disciplina de empreendedorismo.

Para utilizar o serviço, o usuário deve baixar o aplicativo e agendar o recolhimento de resíduos recicláveis com as cooperativas parceiras, que farão a coleta no local e dia marcados.

O solicitante também deve informar o peso dos resíduos e o tipo de material que será reciclado.

Esse agendamento deve ser feito com pelo menos 48 horas de antecedência.

O aplicativo deve ser atualizado com frequência e futuramente, a empresa também montará um plano para parcerias e colaborações.

EBC