Governadores da Amazônia Legal reafirmam compromisso com o desenvolvimento sustentável

Nesta quarta-feira, 16 de novembro, durante o nono dia da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP-27, em Sharm el-Sheikh, Egito, o “Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal” divulgou a “Carta dos governadores pela Amazônia”. No documento, os representantes dos nove estados da Amazônia Legal reafirmam compromisso e espírito de cooperação em favor das políticas orientadas à conservação e ao desenvolvimento sustentável da região.

O superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana, encontra-se entre as delegações brasileiras na COP e comentou sobre a nova onda de esperança que o Brasil levou à 27ª Conferência do Clima.

“A fala do presidente Lula na COP27 marca a volta do Brasil ao cenário internacional, algo que todos nós que acompanhamos a agenda internacional climática sentimos falta: o prestígio que o Brasil sempre teve como ator relevante nas discussões e que foi perdido nos últimos quatro anos. Esse é um evento muito simbólico e a mensagem que fica é que todos os países estão com uma chama de esperança, porque o Brasil é relevante nas negociações internacionais e o mundo sentiu falta disso”, afirmou.

Sobre a possibilidade do Brasil pleitear a realização da COP-30 na Amazônia, em 2025, Viana afirma que seria a realização do sonho de todos os brasileiros comprometidos com a agenda climática.

“Essa possibilidade pode ser a realização de um sonho. Vale lembrar que o Brasil iria sediar uma COP em 2019 e o governo brasileiro não teve interesse em sediar a Conferência do Clima. Esse foi o primeiro sinal de declínio que o Brasil teve nas discussões climáticas nos últimos três anos. Agora, quando todas as esperanças estão renovadas, esse anúncio de que o Brasil vai pleitear novamente a realização da COP é muito importante porque nos leva de volta ao centro das negociações internacionais, fato que, além de beneficiar o nosso país, também aumenta a contribuição com as metas do desafio climático global que afeta toda a humanidade”, afirmou o engenheiro florestal e um dos representantes da FAS na COP27.

